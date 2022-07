Protecció Civil ha activat el pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la pluja intensa d'aquest diumenge a la tarda al centre i nord del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha advertit que poden caure forts ruixats al Berguedà, el Bages, el Moianès i Osona, on la situació és de "perill màxim", que podrien arribar fins al Ripollès També es preveu que caigui precipitació en forma de calamarsa de més de dos centímetres i ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora.