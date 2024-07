Avís per temps violent al Berguedà, Solsonès, Cerdanya i Alt Urgell

Les comarques del Berguedà, Solsonès, Cerdanya i Alt Urgell estan en avís per temps violent des de les 8 del vespre fins a les 10 de la nit d'avui dissabte 6 de juliol. Les comarques de la regió central també estan en alerta alta per tempestes pel pla Innucat. A això se li suma aquest avís, que li suma gravetat i que portarà la pluja acompanyada de pedra de fins a 2 cm, ratxes de vent de 90km/h, esclafits i mànegues. A llocs com a Puigcerdà la tempesta, amb una pluja torrencial, i el vent ja han començat a deixar-se notar.

Aquesta tempesta, que a primera hora de la tarda passava per les comarques de Lleida, ja ha deixat nombroses incidències. Ha passat pel Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Noguera i Ribera d'Ebre amb el perill màxim de 6/6.

Protecció civil demana molta prudència en la mobilitat de les carreteres i també en les activitats en espais naturals. Sobretot avisa de la possibilitat de crescuda de rius, rieres i torrents, demanant que la gent no s'hi apropi.

El telèfon d'emergències del 112 ja ha rebut 76 trucades de 48 incidents relacionats amb les pluges. Un 56% al Segrià, un 30% a l'Alta Ribagorça i un 3,95% al Bages.