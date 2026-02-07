Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protecció Civil desactiva l'alerta per vent

Durant la nit i la matinada no s’han registrat incidents relacionats amb l'episodi

Imatge d'arxiu d'un pi caigut pel vent a Manresa

Andrea Izquierdo

ACN

Manresa

Protecció Civil ha desactivat la fase d’alerta el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) i el passa a prealerta per les previsions a l’àrea de Barcelona. Ho fa davant les darreres previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Amb tot, manté l’avís per vent fins al migdia, en què es poden superar la ratxa màxima de 72 m/h de manera puntual a les comarques de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental i Vallès Oriental. El vent bufarà de component oest i la distribució geogràfica del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Durant la nit i la matinada no s’han registrat incidents relacionats amb aquest episodi de vent.

Els Bombers han constatat amb una publicació a X que s'han fet poques actuacions relacionades amb les ventades, totes d'aquest dissabte al matí i centrades al Camp de Tarragona. Els serveis han consistit en sanejar façanes i assegurar elements amb perill de caiguda, cap de destacable.

Protecció Civil manté la recomanació de seguir amb prudència, especialment en activitats a l’exterior i en els desplaçaments, així com de consultar la previsió meteorològica i els consells d’autoprotecció.

