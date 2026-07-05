Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
Dos radars de tram a l'A-2 entre Jorba i Veciana acumulen 13.251 multes en 16 mesos
La comarca de la Catalunya central on mes multes van posar els radars del Servei Català de Trànsit en vies interurbanes, durant el 2025 i els primers quatre mesos d'aquest 2026 ha estat l'Anoia. Aquest protagonisme l'obté gràcies a l'A-2, on més vehicles s'han caçat en tota la vegueria central entre gener de 2025 fins a l'abril de 2026. De les 50.021 multes, l'Anoia n'aporta 19.692, el 39,367% del total. Suposen 1.230,75 multes al mes i 40,03 al dia. De tots aquests vehicles caçats, el 97,1% han estat per radars de l'A-2.
Entre Jorba i Veciana es troben dos dels cinemòmetres que més multes han posat a l'autovia, situats als punts quilomètrics 545,1 amb 8.248 multes i 539,2 amb 5.003. Aquests es tracten de dos radars de tram que cobreixen un fragment de prop de sis quilòmetres en els quals sumen una quantitat de 828,19 multes al mes que equivalen a 27,6 multes al dia. La velocitat màxima del fragment que cobreix és de 120 quilòmetres per hora.
L'A-2 té un tercer radar que ocupa la segona posició en el rànquing de cinemòmetres que més han multat entre el gener de l'any passat i aquest abril a l'Anoia i la Catalunya central. Està situat al Bruc, concretament al punt quilomètric 570,1 i amb una quantitat de 5.869 multes posades en 16 mesos, que són 366,8 multes al mes i 12,23 diàries. Com els dos anteriors, aquest també es tracta d'un radar de tram però amb la velocitat màxima fixada als 100 quilòmetres per hora.
Cap d'aquests radars entra dins el top 10 de radars que més sancionen a Catalunya. El cinemòmetre de la vegueria central que més s'hi apropa és el del quilòmetre 545,1 de l'A-2 entre Veciana i Jorba, que ocuparia l'11a posició. Tot i això, la xifra de 8.248 multes queda molt lluny de les 74.878 multes que ha registrat el radar de la C-31 del Baix Empordà situat al punt quilomètric 312,7 que lidera la llista. Aquest radar, per si sol ha caçat més vehicles que tots els radars de les vies interurbanes de la Catalunya central junts.
La C-1412a
La resta de radars situats a vies interurbanes de l'Anoia són a la C-1412a, però a diferència dels de l'A-2, tenen xifres molt més baixes que no arriben a les 300 multes. Aquests estan localitzats al quilòmetre 41,6, a Prats de Rei amb 281 multes, al 53,2, a Copons amb 165 i al quilòmetre 39,8, a Calaf amb 126.
Els 10 radars que més multen a la Catalunya central
Els radars que apareixen a continuació són els radars que més multes han posat a la Catalunya central dins del període esmentat.
- A2, km 545,1, entre Veciana i Jorba: 8.248 multes
- A2, km 570,1, El Bruc: 5.869 multes
- A2, km 539,2, entre Jorba i Veciana: 5.003 multes
- C-16, km 78, Puig-Reig: 4.408 multes
- C-25, km 143,3, Sallent: 3.863 multes
- C-16, km 68,2, Balsareny: 3.675 multes
- C-16, km 51, Manresa: 2.637 multes
- C-55, km 68,1, Clariana de Cardener: 2.460 multes
- N-340, km 1.242,2, Sant Vicenç dels Horts: 1.932 multes---
- C-16, km 51,1, Manresa: 1.884 multes
- C-16, km 113,5, Guardiola de Berguedà: 1.618 multes
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