Carrefour Express aconsegueix les 1.000 botigues, en línia amb el seu objectiu de creixement i expansió, desenvolupant el pla d'obertures més ambiciós del sector. La companyia ha mantingut, durant els últims cinc anys, un ritme de més de 100 obertures anuals en aquest format. De fet, és la cadena que més inauguracions ha realitzat en l'últim exercici. Barcelona, amb 85 Carrefour Express, se situa entre les 10 províncies amb major nombre de botigues d'aquest format.

Carrefour empra en la seva àrea de proximitat a més de 7.100 persones i ha generat, només en l'últim any, 700 llocs de treball en Carrefour Express.

A més, Carrefour ha reforçat la seva presència a través de la integració de les botigues adquirides a Supersol, de les quals s'han transformat a Carrefour Express 60, repartides principalment a Andalusia i Madrid.

Per a Alexandre de Palmes, director executiu de Carrefour España: “Aquesta expansió és una mostra de la capacitat de Carrefour per a accelerar el creixement i incrementar de manera sostenible la nostra quota de mercat. Ens motiva la vocació de proximitat i servei al client. Continuarem treballant per a oferir una xarxa molt més àmplia, i sempre més prop dels nostres clients”.

Sota l'ensenya Express s'aglutinen supermercats, botigues de barri que funcionen en règim de franquícia o fins i tot en gasolineres. Amb una superfície mitjana entre 100 i 500 m², els establiments es caracteritzen per oferir al voltant de 5.000 articles amb els preus més competitius. Amb això Carrefour compta amb la venda per metre quadrat més alta d'aquest model de negoci a Espanya.

Creixement i franquícia

El 90% dels establiments Carrefour Express operen sota el règim de franquícia i el 85% són negocis d'autoocupació familiar. A més, un 40% estan dirigits per dones i un 25% són gestionats per joves emprenedors.

De les obertures que la companyia ha inaugurat enguany, 22 han estat en estacions de servei Cepsa. L'objectiu d'aquestes botigues és oferir a l'usuari una alternativa de compra sense sortir de l'estació de servei mentre gaudeix de beneficis addicionals en carburant i botigues Carrefour.