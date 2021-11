CaixaBank i Bankia van culminar el mes de març passat la seva fusió legal, fet que va ha esdevingut en la creació del major banc d'Espanya amb prop de 19 milions de clients. El procés continuarà avançant en els pròxims dies amb la integració tecnològica, operativa i comercial, un pas que CaixaBank ja va anunciar en el seu moment i que oferirà als seus clients la xarxa d'oficines i caixers més extensa del sector, molts més serveis i la major banca digital d'Espanya.

La integració tecnològica es realitzarà, previsiblement, entre el 12 i el 14 de novembre. Des de CaixaBank expliquen que “a causa del procés d'adaptació al nou entorn, podria donar-se alguna interrupció dels serveis de banca digital”. Concretament, es podria limitar temporalment els ingressos d'efectiu en els caixers de Bankia i, durant la materialització del procés, els saldos no reflectiran els possibles càrrecs i abonaments. De la mateixa forma, Bizum o les transferències no estaran disponibles des del migdia del divendres dia 12, fins al final del procés.

Aquest procés pot generar alguns dubtes entre els clients: Com afecta en les seves operacions habituals?, què passarà amb les seves targetes o números de compte?, què passarà amb els productes contractats?, què passarà amb la banca digital?... Totes aquestes preguntes tenen respostes concretes i, sobretot, en cap cas es produiran grans dificultats.

Banca digital i pagament amb mòbil

La banca digital de CaixaBank passarà a ser la plataforma operativa de tots els clients. Amb ella podran gestionar els seus productes i realitzar les seves operacions. CaixaBank compta amb CaixaBankNow, disponible via web a través de www.caixabank.es, o descarregant l'aplicació disponible en ‘App Store’ per a IOS, i en altres plataformes com ‘Google Play Store’ per a Android. Els clients de imagin també disposen de la seva pròpia 'app'.

Per a poder accedir al compte, és fonamental tenir actualitzat el número de mòbil, ja que és necessari per a realitzar les verificacions de seguretat del primer accés. Davant qualsevol dubte, els clients poden consultar amb la seva oficina si les seves dades estan actualitzades; per seguretat, mai han de proporcionar-los per canals no segurs, com a missatges SMS, trucades telefòniques o correus electrònics.

A través de les 'app' mòbils, i una vegada es completi el procés d'integració, els clients de Bankia podran veure les seves targetes i podran realitzar pagaments. CaixaBankNow i imagin inclouen múltiples serveis de gestió de targetes, que van des del control dels moviments realitzats fins al fraccionament de compres, a la gestió del pagament ajornat o, directament, la realització de pagaments des del mateix telèfon mòbil via NFC.

En el cas d'utilitzar serveis com ‘Apple Pay’ o ‘Samsung Pay’, també es farà una actualització automàtica de la informació de les targetes i es podrà continuar realitzant pagaments amb elles. Els moviments realitzats i la gestió de les targetes es faran amb CaixaBankNow. Els clients que utilitzaven 'Google Pay' -que deixarà d'estar disponible a partir de la integració- podran continuar fent els seus pagaments amb el mòbil a través de l'app mòbil.

Què passarà amb les targetes de crèdit i les llibretes?

Els clients de Bankia no hauran de canviar de targeta quan es produeixi la integració tecnològica, sinó que podran continuar operant amb total normalitat amb el seu actual plàstic. Quan sigui pròxima la data de caducitat, rebran automàticament la seva nova targeta de CaixaBank. El mateix ocorrerà amb les llibretes: no serà necessari canviar-les per motiu de la integració.

CaixaBank és l'entitat líder en targetes, amb una quota de mercat per facturació de targetes del 33,4%. Disposa de tota mena de productes de mitjà de pagament (crèdit, dèbit, prepagament, ciberpago, 'contactless', pagament amb el mòbil, 'wearable'…) És una de les entitats líders en innovació a nivell mundial: va ser una de les pioneres internacionals a apostar per l'emissió de targetes 'contactless', va innovar amb la creació dels primers 'wearables' per a pagar i va ser la primera a apostar pels pagaments mòbils NFC. Actualment, l'entitat està innovant en sostenibilitat, en convertir-se en un dels primers bancs del món a començar a emetre les seves targetes amb materials reciclats.

Números de compte i contractes

Com és habitual en en processos de fusió, els números de compte canviaran i desapareixerà el codi IBAN de Bankia. Això no tindrà cap afectació al client, ja que no haurà de fer cap gestió sobre la resta de productes vinculats com a targetes o domiciliacions d'ingressos i pagaments, entre altres. El procés serà automàtic.

La integració tampoc tindrà cap efecte sobre les condicions de crèdits hipotecaris i préstecs personals signats amb Bankia, les condicions de dipòsits a terminis o les pòlisses d'assegurances. En el cas d'haver sol·licitat una moratòria de préstec hipotecari o personal amb Bankia arran de la Covid-19, les condicions i la seva extensió temporal seguiran tal qual estava signat.

En el cas dels clients que haguessin contractat l'oferta de serveis financers sense comissions “Per ser tu” de Bankia, s'integraran en el programa “Dia a dia” de CaixaBank, que ofereix de manera gratuïta l'operativa i serveis més habituals. Entre les prestacions d'aquest programa es troba la targeta “MyCard”, que combina els serveis de les targetes de crèdit amb la possibilitat de controlar despeses com en les de dèbit.

Xarxa de caixers i oficines de nou model

La xarxa de caixers és fonamental en l'estratègia de CaixaBank per a apostar per la tecnologia i millorar l'atenció al client. Les dues entitats compten amb més de 13.000 terminals i des de de l'inici de la fusió tots els clients poden retirar diners en efectiu de manera gratuïta en qualsevol caixer de l'entitat. Ara, amb la integració tecnològica s'unificarà el llibre d'estil per a oferir la mateixa experiència d'ús en tots els terminals.

Així mateix, CaixaBank continuarà amb el desplegament de la seva tecnologia d'última generació per a caixers, amb innovacions com el servei de reconeixement facial, el primer del món dissenyat per a oferir als clients la possibilitat de realitzar reintegraments sense necessitat d'utilitzar el PIN, o la plataforma tecnològica 'ATMNow', que permet disposar en els caixers d'un servei del banca digital del mateix nivell de qualitat, imatge i servei que en la resta de canals digitals.

La fusió també ha suposat una unificació de la imatge i serveis de la xarxa d'oficines de CaixaBank. Totes les oficines oferiran els mateixos serveis i el mateix catàleg de productes. En aquest sentit, l'aposta pel nou model ‘Store’, més gran que una oficina convencional, amb horari ampliat i més serveis, és clau.

L'estètica de les oficines 'Store' és completament diferent a la convencional, amb amplis espais on s'eliminen les barreres físiques entre clients i empleats. L'oficina disposa de zones diferenciades per a atendre el client segons les seves necessitats, amb una zona específica per a l'atenció personalitzada, amb la tecnologia necessària perquè client i gestor comparteixin pantalla en tot moment; zones diferenciades per a una major privacitat (sales i despatxos per a reunions); i zona Store Cafè, on client i gestor poden compartir un cafè Nespresso abans de l'entrevista. Algunes també disposen d'un espai dedicat a l'aparadorisme, on els clients poden experimentar amb productes en promoció.

Per a més informació: Preguntes Freqüents procés d'integració CaixaBank - Bankia | General | Particulars | CaixaBank