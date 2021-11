La industria del deporte y del entretenimiento no es ajena a los cambios que está sufriendo todo el entramado empresarial en los últimos tiempos, no solo por el impacto de la pandemia, si no también por los cambios en los hábitos de consumo que también incluyen al ocio en todos sus formatos.

Con un potencial de crecimiento exponencial, la industria del deporte y el entretenimiento debe vertebrar su adaptación a este nuevo paradigma en torno a la digitalización, la innovación y el emprendimiento.

Para ello es necesario contar con un conocimiento profundo de los activos actuales, así como una visión de futuro que permita a las organizaciones deportivas y del entretenimiento responder a las demandas de los consumidores y fidelizar a una audiencia cada vez más polarizada en la multitud de plataformas disponibles hoy en día. Los profesionales de este sector deben reinventarse y formarse en las nuevas disciplinas digitales que le permitan diseñar la hoja de ruta para evitar la obsolescencia de los modelos tradicionales.

Desde LaLiga identificaron esta necesidad hace años, y ya en 2018 fundaron LaLiga Business School con el objetivo de formar a los futuros profesionales de la industria. A día de hoy, tras tres promociones graduadas en sus diferentes másteres y cursos con 225 alumnos, esta escuela de negocios se ha convertido en la principal cantera de profesionales especializados en la industria del deporte. En la actualidad 18 de ellos trabajan en diferentes áreas de LaLiga, como el Departamento Legal, el de Marketing, el Comercial o el Digital, además, 42 exalumnos están también actualmente trabajando en diferentes clubes de LaLiga.

Su oferta formativa cuenta con cuatro másteres focalizados en las principales áreas estratégicas y de gestión como el Master en Dirección, Metodología y Análisis en el Fútbol que se trata del primer postgrado universitario que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Otro de los campos fundamentales en la industria deportiva protagoniza el Master en Derecho aplicado al Fútbol Profesional, que permite a los alumnos obtener la formación académica necesaria en esta disciplina para integrarse profesionalmente en la industria del fútbol. El marketing también cumple una función básica en la gestión empresarial de este sector, y dirigido a ello, LaLiga Business School dispone del Master Global Sports Marketing que permite conocer el funcionamiento de la Industria Deportiva a nivel global e internacional desde todos los puntos de vista. Así como el más reciente, puesto en marcha en la temporada 20/21, el Master en Marketing Deportivo creado para impulsar el conocimiento de las Nuevas Dimensiones del Marketing Deportivo, que marcarán el futuro del Marketing en la Industria del Deporte y del Entretenimiento.

MBA

Además, en la presente temporada se ha puesto en marcha el MBA of LaLiga, un exclusivo programa impartido en inglés que permitirá a sus estudiantes desarrollar sus capacidades de gestión para liderar la transformación a la que se enfrentará la industria deportiva en esta década.

La última incorporación a esta escuela de negocios ha sido el recientemente anunciado curso “Global Players Program”destinado a jugadores de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank. Impulsado por Banco Santander, con Oxygen como elearning partner y en colaboración con AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y App de Players, consiste en un programa educativo orientado a aportar a los jugadores los conocimientos y las herramientas necesarios para poder desarrollarse profesionalmente, en su industria o en otras, tanto durante como al finalizar su carrera deportiva. Este nuevo programa convierte a LaLiga en la única de las grandes competiciones con un programa formativo específico para futbolistas en activo.

Todas las clases son impartidas por los profesionales en deporte que están liderando la implantación de las nuevas tendencias, en LaLiga, en los Clubes y en el resto de los actores del ecosistema deportivo.

La oferta formativa de la LaLiga Business School se completa con cursos de menor duración como el de Estrategia Digital, el Curso de Innovación en Gestión Deportiva, el Curso de Competitive Gaming, en colaboración con Movistar, que permitirá adquirir los conocimientos para trabajar en Competitive Gaming, y el Curso de Seguridad en Eventos Deportivos.

Además, LaLiga, a través de su departamento educativo LaLiga Business School, y la Junta de Andalucía, en colaboración con el Instituto Andaluz del Deporte, firmaron un acuerdo el pasado mes de marzo para promover la formación y el desarrollo social a través del deporte y acercar la oferta formativa a la región.