El Grup Mútua Madrileña tanca el 2021 com la companyia d'assegurances generals líder per quart any consecutiu. L'asseguradora presidida per Ignacio Garralda va concloure l'exercici amb un volum de primes en No Vida de 5.573 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 2,86% respecte a l'any anterior, segons dades d'ICEA. El grup compta ja amb una quota de mercat en No Vida del 14,56%.

El creixement es produeix tot i l'impacte de la mesura 12+2 que desplaça de 2021 a 2022 gairebé 100 milions d'ingressos en primes meritades del ram d'assegurances d'acte. En el marc de la crisi econòmica desencadenada pel coronavirus i davant la reducció de la circulació produïda durant la fase de confinament, Mútua va posar en marxa el juny de 2020, entre altres, aquesta iniciativa (12+2) per a ajudar als seus mutualistes, per la qual ampliava dos mesos sense cost la vigència de l'assegurança d'acte. Es tracta, per tant, de pòlisses el venciment de les quals es produïa en els últims mesos del passat any però que, amb l'ampliació de la seva vigència en dos mesos addicionals, la seva renovació es produirà el 2022, la qual cosa en conseqüència ha comportat una reducció dels ingressos en l'últim tram de 2021 i suposarà un increment proporcional i extraordinari en 2022. En Salut, on opera a través de SegurCaixa Adeslas, Grup Mútua va tornar a tancar el passat exercici com a líder, amb uns ingressos per primes de 2.959 milions d'euros, un 3,62% més que l'exercici anterior. En aquest cas, la quota de mercat aconsegueix el 30,04%, gairebé el doble que el següent grup assegurador del rànquing. Actualment, el Grup Mútua se situa com el primer grup assegurador en el mercat de No Vida, el primer en el negoci de Salut, el segon en Actuacions i el tercer en Assegurances Totals, incloent-hi Vida i No Vida, segons dades d'ICEA.