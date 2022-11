El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, ha nomenat aquest dimarts l'impulsor del Mobile World Congress (MWC), John Hoffman, Català de l'Any 2022, en una gala a la sala oval del MNAC de Barcelona a la qual han assistit més de 300 persones, entre ells el president de la Generalitat, Pere Aragonès, segons explica el rotatiu. Segons càlculs de l'organització, el MWC ha suposat des del 2006, any de la primera edició, un impacte econòmic de 5.400 milions d'euros a Barcelona i l'àrea metropolitana. "Algú que ha fet que a Barcelona, Catalunya hagi creat un dels ecosistemes digitals més dinàmics d'Europa, té el que es necessita per ser el Català de l'Any segons el nostre criteri", ha indicat el director del diari, Albert Sáez.

Per a Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, grup propietari del mitjà, la clau ha sigut la seva aposta per Barcelona i Catalunya en els últims anys.

Hoffman, arquitecte de formació i home de negocis de carrera, s'ha convertit en la vintena persona a Catalunya en rebre aquest premi, i s'ha afegit a una llista que compta amb esportistes com Pau Gasol, cantants com Joan Manuel Serrat, cuiners com Ferran Adrià, artistes com Jaume Plensa o polítics com Pasqual Maragall.