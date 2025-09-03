El secret que amaga Swipcar, Vicio i Nasco: Jordi Utgés explica com l'EMBA d'IESE canvia vides i negocis
Víctor Pérez
¿Per què l'Executive MBA d'IESE marca un abans i un després?
Després de llegir aquesta entrevista a Jordi Utgés, responsable de l'Executive MBA d'IESE, és difícil no replantejar-se el rumb professional… i personal. A través de 15 preguntes clau, Utgés dibuixa el perfil dels que estan a punt per fer un pas decisiu en la seva carrera: professionals amb experiència, inquiets, que senten que han tocat sostre però saben que encara poden fer molt més. L'EMBA d'IESE, un dels programes més ben valorats del món, no és només una inversió en coneixement, sinó una transformació real.
Per als qui es veuen reflectits en les respostes, aquest pot ser l'inici d'un canvi profund. Perquè aquest màster no només impulsa carreres. Canvia vides.
Jordi Utgés lidera l'Executive MBA d'IESE Business School, un dels programes més reconeguts internacionalment en formació d'alta direcció. Des de la seva experiència al capdavant del programa, comparteix la seva visió sobre els factors que fan de l'EMBA una experiència transformadora per a professionals amb ambició de lideratge i impacte global.
IESE està consolidat com un dels referents mundials en formació per a directius. Des de la seva posició com a responsable de l'EMBA, ¿quins elements considera que fan únic aquest programa davant d'altres escoles d'elit?
El que distingeix l'Executive MBA de l'IESE és la seva decidida aposta per formar líders íntegres. Més enllà del coneixement, es viu una transformació profunda tant professional com personal. La combinació de rigor acadèmic, enfocament humanista i visió global crea un entorn exigent però enriquidor, en què el lideratge amb propòsit adquireix veritable sentit.
El que distingeix l'Executive MBA de l'IESE és la seva decidida aposta per formar líders íntegres a través d'una transformació profunda, amb rigor acadèmic, visió global i un compromís real amb cada alumne per convertir el seu propòsit en acció
El que realment marca la diferència és la nostra cultura: escoltem activament els alumnes, adaptem el programa a les seves necessitats, i com a equip, ens exigim excel·lència i cultivem una actitud de portes obertes. Aquest compromís continu amb la millora, la proximitat amb els nostres estudiants i la promesa d'excel·lència acadèmica que ens posiciona any rere any als rànquings de les millors escoles de negocis del món. No és casualitat, sinó una convicció profunda: acompanyar cada participant en el camí de transformació i donar-los eines per convertir el seu propòsit en acció i així marcar positivament la societat.
Conciliació, flexibilitat i acompanyament: és així el dia a dia de l'EMBA
L'EMBA combina una càrrega acadèmica exigent amb l'activitat professional i la vida personal del participant. ¿Com s'estructura el programa per ajudar els alumnes a mantenir aquest equilibri?
Sincerament, la conciliació és un dels grans reptes de l’EMBA. Els participants compaginen responsabilitats professionals i personals, i sostenir aquest equilibri requereix el suport del programa, l'empresa i, sobretot, l'entorn personal, la parella, la família i els amics. A Barcelona oferim dos formats: un de setmanal bilingüe (divendres tarda i dissabtes fins a les 14:45) i un altre de quinzenal en anglès (divendres complets i dissabtes fins a les 15:15), cosa que dona flexibilitat per adaptar-se a diferents agendes. Les sis setmanes completes (de dilluns a divendres) són iguals en tots dos formats –es divideixen en setmanes presencials al campus i mòduls internacionals.
La conciliació a l'EMBA és un repte real, però amb flexibilitat, acompanyament i suport de l'entorn, es transforma en una autèntica oportunitat de creixement personal i professional
A més, iniciem un acompanyament més intens especialment per a la fase inicial per garantir una adaptació eficient al nostre mètode de cas. El projecte Buddies, amb alumni que orienten els nous equips, és clau per establir rutines, optimitzar el treball conjunt en la preparació dels casos amb les seves notes tècniques i oferir suport quan algú el necessita durant les primeres setmanes. La conciliació és un procés, però amb acompanyament i bona comunicació es converteix en una oportunitat de creixement.
Liderar en un món canviant: diversitat, propòsit i sostenibilitat
El component internacional de l'EMBA n'és un dels pilars. ¿Com impacta realment en el desenvolupament del lideratge dels participants aquesta exposició a diferents cultures i contextos empresarials?
Estem immersos en una nova revolució industrial, marcada per la intel·ligència artificial i la interdependència global. Liderar avui implica guiar-se enmig d'incertesa, crisis, entorns ambigus i diversitat. L'EMBA exposa els participants a cultures, sectors i formes de pensar diferents –tenim més de 27 nacionalitats a classe amb els seus punts de vista, la seva socialització i les seves carreres diferents.
Liderar avui exigeix empatia, adaptabilitat i visió sistèmica, i l'EMBA prepara per això exposant els participants a una diversitat que no només enriqueix, sinó que desafia i impulsa una transformació real
Aquesta diversitat no només enriqueix: desafia. Treballar en equips internacionals obliga a escoltar, qüestionar supòsits i acceptar amb humilitat que hi ha altres maneres de resoldre problemes i amb respecte a construir solucions integradores. Aquesta experiència viscuda desenvolupa competències clau com l’empatia, l’adaptabilitat o la visió sistèmica. Entendre la interconnexió entre el que és local i el que és global és avui una competència essencial, i l'EMBA prepara per liderar des d'aquesta consciència.
IESE compta amb campus a Barcelona, Madrid, Munic i São Paulo. ¿Què aporta cada ubicació a lexperiència formativa? ¿Hi ha alguna vivència personal que us hagi marcat en algun d'aquests entorns?
Cada campus representa una faceta de la identitat global de l’IESE. Barcelona uneix tradició i innovació; Madrid, el pols empresarial; Munic, el rigor centreeuropeu; i Sao Paulo, la resiliència emprenedora, a més del campus americà de New York Campus. La clau és com els integrem en una experiència cohesionada: el ONE EMBA. Un programa amb una sola classe distribuïda entre quatre campus, que es troba en mòduls internacionals (Nova York, Xangai, Nairobi, etc.) que permet intercanvis d'un o dos trimestres entre seus. Aquesta estructura potencia el networking i l’aprenentatge intercultural.
El ONE EMBA trenca fronteres en integrar quatre campus i experiències internacionals que desafien visions eurocèntriques i desperten una consciència global veritablement transformadora
Recordo especialment l'impacte que genera el contacte entre participants europeus i el grup de São Paulo. Molts descobreixen per primera vegada que la seva "normalitat" no és universal i que sovint veiem l'economia des d'un punt molt eurocèntric o d'hemisferi nord. I de sobte veuen que, en altres regions com LATAM, l’Àfrica o l’Àsia hi ha formes igualment vàlides —o més creatives i innovadores— de liderar, negociar o emprendre. Aquesta presa de consciència és transformadora.
En un entorn en canvi constant, ¿com s'incorpora a l'EMBA la formació en intel·ligència artificial, sostenibilitat i propòsit empresarial?
És una gran pregunta, i sincerament, una que ens interpel·la cada dia a IESE. La intel·ligència artificial, la sostenibilitat i el propòsit no són tendències: són realitats estructurals. A l'EMBA les abordem com a dimensions transversals, integrades en casos, debats i projectes. La IA apareix en estratègia, operacions o innovació, no només per entendre'n el funcionament, sinó per reflexionar sobre el seu impacte en l'ocupació o la privadesa.
La sostenibilitat es tracta des de perspectives mediambientals, socials i de governança. Parlem d'economia circular, de canvi climàtic, d'inclusió, de transparència… però sobretot ho vinculem amb la responsabilitat de les persones amb impacte: ¿com es prenen decisions que no només maximitzin resultats a curt termini, sinó que construeixin futur?
El lideratge del futur exigeix alguna cosa més que coneixement: requereix consciència, integritat i coratge per prendre decisions que construeixin un futur més just, humà i sostenible
I el propòsit connecta amb la missió del IESE: formar líders ètics, amb criteri humà i esperit de servei. Avui dia, algunes empreses ja tenen més poder que els governs o estats nacionals i les seves decisions afecten milions de persones al planeta. És una responsabilitat gran i crec que el lideratge del futur exigeix més que coneixement: requereix consciència, integritat i coratge. Volem que els nostres participants creïn en si mateix un criteri sòlid perquè liderin amb aquesta profunditat.
La inversió econòmica del programa és significativa. Des de la seva experiència, ¿quin tipus de tornada reben els participants més enllà del creixement salarial?
La tornada més important de l'EMBA és la transformació. Molts estudiants redescobreixen una claredat renovada sobre el seu propòsit, prenen decisions més valentes i lideren amb més autenticitat. Guanyen perspectiva, redescobreixen motivacions i troben un nou sentit a l'impacte que volen tenir, professionalment i personalment.
El veritable retorn de l'EMBA no es mesura en xifres immediates, sinó en la transformació personal i professional que marca un abans i un després a la vida dels qui el viuen
El dia de la graduació tots tenen clar que han viscut un procés exigent, que han superat moments difícils junts i que sota aquesta pressió es va formar més resiliència i un grup amb amistats profundes i duradores –una comunitat de confiança i respecte. Però també és cert que alguns encara no veuen aquest dia el retorn de la seva inversió en xifres, altres ja han estat promocionats o han agafat responsabilitats noves. Alguns ja han canviat d'empresa o el rumb professional durant el programa, d'altres tenen clar els companys amb qui volen emprendre.
L’impacte es veu amb més claredat tres, cinc o deu anys després. Aleshores és quan expliquen que l'EMBA va ser un punt d'inflexió cap a una vida més plena i amb sentit.
¿És aquest el moment per fer el salt? Perfil ideal i tornada del programa
¿Quin és el perfil de professional que encaixa millor amb l'EMBA? ¿Hi ha un moment vital o professional especialment adequat per cursar-lo?
No hi ha un perfil únic, però sí un tret comú: la inquietud. Els candidats comparteixen les mateixes preocupacions: tenen o aspiren a més responsabilitats i han de prendre decisions fora de la zona de confort. Ja tenen una carrera sòlida en el seu àmbit, però volen entendre també les altres parts del negoci, per guiar bé els seus equips i enfrontar-se amb criteri als reptes empresarials. En resum, persones amb experiència que senten que encara tenen més per donar i volen liderar amb més impacte.
El perfil de l'EMBA no es defineix per un càrrec, sinó per la inquietud dels que, amb experiència i maduresa, busquen liderar amb més impacte i respondre amb criteri als desafiaments del demà
Demanem un títol universitari i almenys cinc anys d'experiència professional. Però, més enllà dels requisits, creiem que la decisió ha de partir d'un moment personal de maduresa en què apareix la pregunta “¿on vull arribar?”. Quan s'obre aquesta finestra, acompanyem el candidat perquè pugui negociar aquest espai amb la seva empresa. Perquè l'EMBA no es fa sol: es viu amb suport de l'entorn.
IESE ofereix tant l'Executive MBA com el Global Executive MBA. ¿Quines diferències clau hi ha entre tots dos programes i en quins casos en recomanaria un per sobre de l'altre?
IESE ofereix dos programes d'MBA executius amb diferents enfocaments: l'Executive MBA i el Global Executive MBA. El Global Executive MBA està pensat per a perfils amb més experiència i responsabilitats internacionals. El seu format híbrid combina aprenentatge en línia amb mòduls presencials a Europa, l’Àsia, l’Àfrica i Amèrica, integrant així una forta immersió cultural. L'Executive MBA, per la seva banda, s'imparteix en seus com Barcelona, Madrid, Munic, São Paulo i Nova York. El seu enfocament és més localitzat en format, però manté una visió global, i és ideal per a professionals en fase de creixement o consolidació.
A IESE no hi ha un únic camí, sinó el programa que millor s'adapta a cada trajectòria: acompanyem el candidat perquè esculli l'MBA executiu que realment potenciï el seu creixement i visió global
L'elecció depèn del perfil i el moment de cada candidat. Per això, des d'IESE oferim un acompanyament personalitzat durant el procés d'admissió per ajudar a identificar quin programa aporta més valor segons cada trajectòria.
L'intercanvi entre professionals amb diverses trajectòries és un dels pilars de l'EMBA. ¿Quin tipus d’aprenentatge sorgeix d’aquesta interacció i com complementa la formació acadèmica del programa?
A l'EMBA formem persones que aprenen tant dels professors i continguts com dels que els envolten. Enginyers, consultors, advocats, metges, emprenedors... Cadascú aporta una mirada diferent i fortaleses específiques. Mentre que alguns brillen en les matèries quantitatives, altres destaquen en aspectes humans com l'ètica o la gestió del talent.
A l'EMBA, la diversitat de perfils no només enriqueix l'aprenentatge, sinó que crea xarxes de suport duradores on tots creixen junts, desafiant les seves idees i ampliant la seva visió
Per això, els equips estan deliberadament dissenyats per barrejar perfils. Aquesta diversitat genera converses riques, estimula el pensament crític i crea entorns d’aprenentatge col·lectiu on tots creixen. Sovint els equips es converteixen en xarxes de suport i confiança que perduren molt més enllà.
¿Què és el 'Real Leadership'? El lideratge autèntic: per què tothom en parla
Des de la seva perspectiva, ¿quines han estat les principals transformacions de l'EMBA en els darrers cinc anys? ¿Quines tendències anticipa per al futur proper?
Un canvi clau ha estat oferir formats completament en anglès, com el quinzenal a Barcelona, Madrid o el trisetmanal a Munic. Això ha enfortit la diversitat i abast internacional del programa. Durant la pandèmia, les classes en línia van ser una necessitat. Però aviat els estudiants ens van reafirmar que valoren molt la presencialitat: concentració, debat i connexió humana són diferencials.
La presencialitat, la diversitat internacional i les experiències transformadores són avui més que mai els pilars que fan de l'EMBA una vivència única, amb impacte real al món professional
També hem potenciat els mòduls internacionals (Elective Weeks), que permeten explorar noves tendències i temes emergents. Molts participants escullen fer-ne una o dues més de les dues obligatòries.
Res d'això no seria possible sense un claustre compromès, que investiga, assessora i es manté connectat amb el món real. De cara al futur, seguirem apostant per rigor, personalització i experiències transformadores.
Un programa com l'EMBA té un impacte més enllà del participant. ¿Com acompanya l'entorn familiar o professional de l'alumne durant aquest procés de transformació?
Sabem que cursar un EMBA és una decisió compartida. Per això acompanyem també l'entorn del participant —parelles, famílies i empreses— perquè comprenguin el procés, hi donin suport i, en molts casos, fins i tot el visquin de prop.
Comptem amb el programa d’EMBA Partners Benefits, que permet a les parelles accedir i fer ús del campus: espais d’estudi, biblioteca, cafeteria… A més, poden participar en sessions acadèmiques seleccionades i tallers de ‘career management’, compartint així part del viatge formatiu.
Quan l'entorn personal i professional es converteix en aliat, l'experiència de l'EMBA es multiplica: acompanyem també parelles, famílies i empreses perquè formen part activa d'aquest viatge transformador.
També organitzem activitats com el Women Executive Club, amb quatre sessions cada any centrades en continguts d'actualitat i espais de networking. Està obert a les nostres alumnes, però també a companyes de feina o a parelles interessades en temes de lideratge, transformació o impacte.
En els mòduls internacionals, on l'ambient és especialment intens i enriquidor, organitzem dos sopars oberts a les parelles, creant així moments de trobada i agraïment que reforcen encara més l'enllaç amb l'experiència del programa.
I, per descomptat, promovem el diàleg amb les empreses, cercant el compromís mutu entre organització i participant. Quan l'entorn proper –personal i professional– esdevé aliat, l'experiència de l'EMBA es multiplica.
El coaching executiu és una eina rellevant al programa. ¿Com s'hi integra i quins efectes ha observat en el desenvolupament dels participants?
Més que coaching en sentit clàssic, oferim als nostres estudiants acompanyament proper i personalitzat. Cada equip compta amb un mentor (professor o executiu de l'IESE) que l’orienta i està disponible per a converses clau.
Més que coaching, l'EMBA ofereix un acompanyament proper i transformador que deixa empremta en l'estil de lideratge i en la manera de gestionar amb autenticitat i propòsit
Per als qui estan en transició professional, hi ha sessions de career coaching. I el segon any, abordem Self-Management i Comunicació: espais de reflexió que ajuden a identificar fortaleses i gestionar millor els propis recursos. Aquest acompanyament, viscut en un entorn exigent i segur, deixa empremta en l'estil de lideratge.
Més enllà del coneixement tècnic, ¿com contribueix l'EMBA a formar líders amb un impacte positiu a les seves organitzacions i a la societat?
Una de les experiències més intenses del programa és l'Executive Simulation (EXSIM), una setmana en què els participants assumeixen la direcció d'empreses fictícies i competeixen en un entorn global, incert i canviant. Sota pressió, en equips petits, prenen decisions complexes que afecten tots els nivells del negoci.
Tot i ser una simulació, l'impacte emocional i l'aprenentatge són molt reals. Molts descobreixen que no tot es pot controlar, que una decisió equivocada pot tenir conseqüències greus, i que liderar implica responsabilitat, no només resultats.
A l'Executive Simulation de l'EMBA, els participants descobreixen que liderar no és només obtenir resultats, sinó assumir amb responsabilitat l'impacte real de cada decisió en les persones i en la societat
No tenim una simulació específica sobre impacte social, però l'EXSIM planta una llavor poderosa: la consciència que les nostres decisions, especialment quan estem al comandament, tenen un efecte directe en les persones, en la cultura organitzativa i, en última instància, en la societat.
Casos d'èxit de l'EMBA: d'Holaluz a Vicio, passant per Swipcar
Al llarg de la trajectòria amb el programa, ¿pot compartir alguna història de transformació que exemplifiqui el valor de l'EMBA?
És una pregunta difícil, perquè sincerament… ¿com es pot triar una sola història, quan cada estudiant viu la seva transformació profunda durant el programa? Al llarg dels anys he vist participants redescobrir el seu propòsit, prendre decisions valentes, reinventar-se del tot o convertir-se en referents d'impacte positiu. Cada promoció és una font d'inspiració.
Però si hagués de fer esment d'alguns exemples concrets, destacaria històries que van començar a l'aula i avui ja estan canviant realitats. Per exemple, Holaluz, una empresa pionera en energia neta, va ser fundada just en acabar l'EMBA per tres alumni: Carlota Pi, Oriol Vila i Ferran Nogué. El seu projecte va néixer amb visió, propòsit i amb un fort compromís amb la sostenibilitat.
El que és extraordinari de l'EMBA no està només en allò que s'aprèn, sinó en qui et converteixes: cada història de transformació, visible o silenciosa, és testimoni de l'impacte real que deixa aquest programa
També penso en Ousman Umar, un dels nostres graduats més recents. La seva història ja era extraordinària abans d'entrar al programa: amb només 12 anys va deixar Ghana, va travessar mig Àfrica i el Mediterrani amb pastera fins a arribar a Espanya. Avui lidera Nasco Feeding Minds, una ONG que promou l'educació i la tecnologia com a ponts cap a un futur millor. El seu propòsit és clar i el seu impacte es multiplica amb cada pas. Un altre exemple és Julio Ribes, fundador de Swipcar, una start-up de rènting de vehicles per Internet a Espanya, Itàlia, França i Portugal. El cas demostra com una visió innovadora, combinada amb les eines adequades, pot escalar ràpidament i transformar un sector tradicional. O el cas d'Oriol de Pablo, cofundador de Vicio, una marca de restauració que ha revolucionat el delivery amb una proposta jove, creativa i ambiciosa.
Aquests casos són visibles, sí, però darrere de cada promoció hi ha desenes d'històries menys mediàtiques, igual de valentes i transformadores. I això és el que fa aquest programa tan especial: no només el que s'aprèn, sinó en qui et converteixes al final del camí.
"No sabia que un màster et podia canviar la vida": les històries reals que hi ha al darrere de l'EMBA del IESE
Finalment, per a aquells professionals que encara dubten a fer el pas, ¿què els diria per ajudar-los a prendre una decisió? Per mi és molt clar: que demanin una entrevista o vinguin a un Open Day. Que mirin, preguntin, escoltin... i sobretot, que experimentin. Donar forma real a una intuïció és el primer pas per prendre una decisió conscient. I fer-ho sense compromís els permetrà comparar amb criteri.
L'EMBA no és només una inversió en coneixement sinó en claredat, confiança i futur; si sents que encara tens més per donar, aquest programa pot tornar-te la visió que necessites per fer el següent pas
Els diria que poques decisions tenen tant d'impacte potencial com aquesta. Perquè l'EMBA no és només una inversió en coneixement, sinó en claredat, confiança i futur. Si senten que encara tenen més per donar, l'EMBA no només els donarà eines… els tornarà visió.
Un màster pot ser una línia al currículum. O potser el punt d'inflexió d'una vida. A IESE ho saben bé: cada any centenars d'executius amb més de 10 anys d'experiència confien en el seu Executive MBA per obrir-se a nous mercats, canviar de país o emprendre des d'una base sòlida.
Si en llegir aquestes 15 respostes t’hi sents reflectit, pot ser que aquest programa estigui fet per a tu, i pot ser que estiguis preparat per fer el salt. ¿A què estàs esperant?
