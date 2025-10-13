Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Moda

Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana

Jude Law, en la campaña de Emidio Tucci.

Jude Law, en la campaña de Emidio Tucci.

Redacción

Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana La firma Emidio Tucci, de El Corte Inglés, lanza su nueva colección otoño-invierno 2025 de la mano del reconocido actor Jude Law, icono internacional de estilo y sinónimo de elegancia. La campaña celebra la fusión entre el estilo clásico y la frescura contemporánea, con prendas que elevan el día a día sin renunciar al confort.

Jude Law encarna a la perfección el espíritu de Emidio Tucci: un hombre que valora la calidad, la autenticidad y el diseño. Su presencia aporta carácter a una campaña que redefine el concepto de elegancia masculina.

La campaña ha sido realizada por la productora LEE FILMS, con fotografía de Pablo Sáez y dirección de Albert Moya, en colaboración con los equipos internos de El Corte Inglés.

La colección está disponible en todos los puntos de venta de El Corte Inglés, así como en la web www.elcorteingles.es y en la App de compra. Descubre más sobre Emidio Tucci en su cuenta de Instagram: @emidiotucci.

TEMES

  1. Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
  2. Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
  3. La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
  4. Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
  5. El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
  6. Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
  7. Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals
  8. Necrològiques del 12 d'octubre de 2025

La mare del propietari de l’Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks

La mare del propietari de l’Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks

Ferran és desconvocat i torna a casa amb una sobrecàrrega

Ferran és desconvocat i torna a casa amb una sobrecàrrega

Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana

Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana

Troben el cos d'un home que feia 15 anys que havia mort al seu domicili: «Mentre paguis, ningú es preocupa si estàs viu»

Troben el cos d'un home que feia 15 anys que havia mort al seu domicili: «Mentre paguis, ningú es preocupa si estàs viu»

Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls

Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls

David Figueira, el gallec que narrarà el partit d’Espanya en català a La 2Cat: «La gent més purista voldrà que es parli perfecte i és lògic»

David Figueira, el gallec que narrarà el partit d’Espanya en català a La 2Cat: «La gent més purista voldrà que es parli perfecte i és lògic»

La deriva repressiva de Trump amb el desplegament militar inquieta els EUA

La deriva repressiva de Trump amb el desplegament militar inquieta els EUA

Zimbàbue lluita per evitar la fuga de riquesa de l’explotació del liti

Zimbàbue lluita per evitar la fuga de riquesa de l’explotació del liti
Tracking Pixel Contents