Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comença una temporada de grip marcada per la convivència amb altres virus

S'espera una temporada típica amb el pic màxim de contagis a partir de mitjans de desembre i fins al febrer

Comença una temporada de grip marcada per la convivència amb altres virus

Comença una temporada de grip marcada per la convivència amb altres virus

La temporada de grip ja ha començat i es nota en les xifres de contagis, que ja han superat el llindar epidèmic. Estanislao Nistal, doctor en Virologia, adverteix que ja hem iniciat l'augment dels casos i avança que aquest any "podem esperar una temporada de grip similar a la d'anys anteriors en què tornaran a conviure els diferents tipus de virus respiratoris. És el que comunament es coneix com a tripledèmia".

El farmacèutic Joaquín López recorda que els diferents virus respiratoris poden causar símptomes similars com tos, congestió nasal, febre, malestar… encara que hi ha lleugeres diferències que ens poden ajudar a detectar de quin virus es tracta, “per exemple, la covid cursa amb tos mentre que la grip és més sobtada i presenta febre.

Tractar els nostres símptomes com més aviat millor i de manera adequada pot resultar crucial per evitar complicacions. En opinió de Joaquín López, “el paracetamol es queda curt per tractar un virus respiratori, és més convenient un antigripal sense recepta que a més de tenir el paracetamol, té una altra sèrie de principis actius que ajudaran a tractar la majoria dels símptomes”.

En qualsevol cas, el millor és no arribar a encomanar-se. Segons el Dr. Nistal, la vacunació és la mesura de prevenció més eficaç, encara que també resulten de gran utilitat algunes altres mesures com “rentar-se les mans, ventilar o utilitzar mascaretes i, una vegada que tinguem els símptomes de la infecció, tractar-los amb substàncies com a antigripals”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents