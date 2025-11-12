La marca “Talento Almeriense” aterriza en la alfombra roja de los Latin Grammy

La marca TALENTO ALMERIENSE cruza el charco y estará presente esta noche en la entrega de los premios Grammy gracias a que la firma almeriense BLAM Atelier, junto con otras marcas de la provincia, vestirán a la artista Vera GRV, nominada al mejor videoclip. TALENTO ALMERIENSE es una iniciativa de la Diputación de Almería que nace para apoyar y empujar a empresas y creadores de Almería. Vera GRV, una de las voces más prometedoras de la música urbana española, ha elegido moda almeriense para un momento tan importe en su carrera, La cantante confiesa estar “muy orgullosa de que todos los que han tenido que ver en esta nominación sean de Almería”. Ana y Celia madre e hija son las fundadoras de Blam Atelier una empresa familiar, 100% sello Almería, que ha dado forma al modelo usando una técnica tradicional con la que se trabaja el esparto. Blam Atelier es una de las 80 empresas y profesionales que forman parte de “Talento Almeriense”. Celia Blanco, co-fundadora de la firma reconoce que “ser de Talento Almeriense supone un importante apoyo de la administración pública”. Talento Almeriense reconoce y difunde el trabajo de artistas de moda, artesanía y complementos de Almería. La nueva marca busca generar riqueza y empleo. El nuevo sello ha llegado a un acuerdo de colaboración con ACME, la asociación de creadores de moda de España que trabaja por defender los intereses de las firmas españolas de moda de autor. Pepa Bueno, directora general de ACME ha destacado la importancia de los diseñadores y creadores de Almería y ha asegurado que “ACME es el lugar idóneo para encontrarse y darse a conocer”. Talento Almeriense se ha convertido en una nueva comunidad para despegar de Almería al mundo.