Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Abrigo

Andrés Velencoso presenta “A prueba de Islandia”

El actor y modelo continúa con su colaboración con Martin Miller´s Gin y con la firma OOTO, de la que es director creativo

Andrés Velencoso presenta “A prueba de Islandia”

Andrés Velencoso presenta “A prueba de Islandia”

Redacción

Redacción

Madrid

“A prueba de Islandia” es una colaboración entre la ginebra Martin Miller´s y la firma de moda masculina OOTO. Se trata del diseño de un abrigo de edición limitada que se podrá adquirir estas Navidades en un pack exclusivo junto a una botella de Martin Miller´s Gin. Ambas marcas unen en este proyecto funcionalidad, sofisticación y carácter. Según explica Andres Velencoso, este proyecto “supone la unión de mis tres pasiones: viajar, crear y la moda. En esta ocasión hemos inviado a la firme OOTO creando una pieza única pensado para gente aventurera y con carácter”.

El abrigo diseñado para combatir climas extremos forma parte de la colección Otoño/Invierno 2025-26 de la firma OOTO de la que Velencoso es director creativo. Un regalo perfecto para los amantes del diseño y la coctelería. Esta segunda colaboración de ambas marcas representa una filosofía que comparten y que busca el equilibrio entre la perfección, el estilo y la autenticidad.  A prueba de Islandia celebra el legado islandés de Martín Miller´s Gin, que nace de un viaje que emprendió su fundador para encontrar el agua más pura del mundo y que, ahora, quiere rendir un homenaje a sus inicios.   Para Velencoso, “Islandia es el corazón de esta aventura, como ya lo fue para Martín Miller´s buscando el agua más pura del mundo para crear la ginebra perfecta”

El pack a la venta próximamente a través de la tienda de Amazon incluye una botella de la ginebra premium y el abrigo diseñado por OOTO y que está fabricado con fibras textiles recicladas y un tejido exterior resistente al agua, capaz de soportar las frías temperaturas de la isla atlántica.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  2. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  3. Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
  4. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
  5. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  6. Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
  7. Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
  8. D’on ve el calamar que mengem a Espanya?

Per què puja tant Aliança Catalana? D’on treu els vots? 5 claus de l’enquesta del CEO

Per què puja tant Aliança Catalana? D’on treu els vots? 5 claus de l’enquesta del CEO

Scarlett Johansson protagonizarà la nova pel·lícula de 'El Exorcista'

Scarlett Johansson protagonizarà la nova pel·lícula de 'El Exorcista'

Fonollosa inaugura la remodelació del carrer de les Escoles de Fals, la inversió més important al nucli en dècades

Fonollosa inaugura la remodelació del carrer de les Escoles de Fals, la inversió més important al nucli en dècades

Montserrat alerta: comença el zel de la cabra salvatge i la conducta dels mascles és imprevisible

Montserrat alerta: comença el zel de la cabra salvatge i la conducta dels mascles és imprevisible

El pare de la nena morta després d'una intervenció en una clínica dental a València: "Estem desolats"

El pare de la nena morta després d'una intervenció en una clínica dental a València: "Estem desolats"

La 2Cat estrenarà 'Pla seqüència' amb Jordi Basté amb una entrevista personal a Iñaki Urdangarin

La 2Cat estrenarà 'Pla seqüència' amb Jordi Basté amb una entrevista personal a Iñaki Urdangarin

Òmnium Bages-Moianès recorda aquest dijous els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana a la comarca

Òmnium Bages-Moianès recorda aquest dijous els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana a la comarca

Cabres salvatges al massís de Montserrat

Cabres salvatges al massís de Montserrat
Tracking Pixel Contents