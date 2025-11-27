La presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, defensa la transformació turística europea per situar les Balears a l’avantguarda de la Mediterrània
Mallorca acull el FORBES SUMMIT, que ha reunit experts per analitzar el turisme regeneratiu i el lideratge de les Illes Balears en aquest model
El futur del turisme a les Balears ha estat el protagonista del FORBES SUMMIT, que s’ha celebrat a la capital de Mallorca. La presidenta ha inaugurat aquesta jornada de conversa sobre el lideratge del turisme regeneratiu balear. Per a Marga Prohens, el futur passa per aquest tipus de turisme.
La trobada de Forbes, a la qual han assistit professionals i personalitats del sector turístic, ha destacat l’oportunitat que representa aquest model turístic, que promou restaurar, revitalitzar i millorar els ecosistemes naturals, les tradicions i la cultura dels destins visitats.
L’esdeveniment s’ha celebrat al Museu d’Art Contemporani de Palma, amb quatre taules de debat en què s’ha analitzat el turisme regeneratiu com a motor econòmic de la regió, capaç d’impulsar la competitivitat, la inversió i l’ocupació. En aquest sentit, la presidenta Marga Prohens ha subratllat la importància de les Balears com a model per a tota Europa.
En la jornada també hi ha intervingut Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, i ha assenyalat la importància que el sector públic i el privat dissenyin una fulla de ruta compartida per convertir les Balears en un laboratori europeu de prosperitat regenerativa.
La presidenta del Govern de les Illes Balears ha clos l’acte amb un missatge sobre els desafiaments globals del turisme sostenible i les oportunitats que s’obren per als territoris que aposten per liderar aquest canvi de model turístic.
