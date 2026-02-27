Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Corte Inglés Home presenta la seva nova col·lecció Primavera-Estiu 2026

Aquesta temporada, terrasses, balcons i jardins guanyen protagonisme i es consoliden com els nous espais on reunir-se, relaxar-se i celebrar. La campanya Vida a l’Aire Lliure 2026 proposa un estil de vida que difumina la frontera entre interior i exterior mitjançant dissenys versàtils i contemporanis.

El Corte Inglés Home

El Corte Inglés Home / Cedida

La col·lecció permet crear composicions a mida, des de racons íntims fins a autèntics salons exteriors, gràcies a nous teixits, textures artesanals i materials sostenibles. L’alumini adopta formes corbes i modernes que aporten sofisticació sense renunciar a la funcionalitat.

L’esperit de la col·lecció celebra la vida a l’exterior amb solucions pensades per gaudir i organitzar millor cada espai. Taules extensibles per a grans trobades, dissenys escultòrics, consoles i arcons que faciliten l’ordre, i tauletes auxiliars que funcionen com a accents decoratius conformen un catàleg pensat per personalitzar qualsevol ambient. La il·luminació també adquireix un paper protagonista: làmpades portàtils, garlandes i fanalets creen atmosferes envoltants en caure la tarda, mentre que tendals, para-sols tècnics i pèrgoles amb lames regulables permeten controlar la llum i l’ombra segons l’hora del dia. Aquests elements amplien les possibilitats d’ús i transformen els exteriors en espais acollidors durant més temps.

La proposta es completa amb un univers d’experiències que amplien la manera de viure a l’aire lliure. Les noves barbacoes eleven la cuina exterior, mentre que la categoria Camp i Platja aposta per dissenys frescos i funcionals, amb icones com la col·lecció Coast i estampats d’inspiració botànica. Per a qui prefereix un estil nòmada, la línia Safari ofereix peces que combinen comoditat i caràcter. Para-sols amb serrells, tèxtils vibrants, vaixelles de pisa o melamina amb dissenys propis i exclusius, i una àmplia col·lecció de coixins completen un entorn on l’estètica i la funcionalitat conviuen de manera natural.

La nova col·lecció ja està disponible als centres d’El Corte Inglés, així com a www.elcorteingles.es i a l’App de compra. Una temporada més, la moda es converteix en un punt de partida per descobrir, experimentar i viure amb il·lusió cada nou començament.

El Corte Inglés Home presenta la seva nova col·lecció Primavera-Estiu 2026

