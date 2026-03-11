Madrid, País Vasco y Andalucía lideran la transformación del sistema sanitario español

La segunda parte del análisis del ICGEA pone el foco no sólo en el volumen de gasto, sino en cómo se reorganiza el sistema e identifica aquellas comunidades que marcan la pauta en eficiencia, innovación y transformación del modelo sanitario a nivel nacional: Madrid, País Vasco y Andalucía.

“No basta con invertir más; es imprescindible invertir mejor. La eficiencia organizativa y la innovación son los factores que determinarán la sostenibilidad futura del SNS”, señala Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA.

Madrid, referente nacional

El análisis del ICGEA sitúa a Madrid como referente nacional en eficiencia estructural y destaca su dimensión transformadora por la puesta en marcha de un plan con dotación relevante y objetivos centrados en experiencia del paciente, herramientas para profesionales y uso del dato como activo estratégico.

Indica que la Comunidad de Madrid presentó el Plan Estratégico de Salud Digital 2026-2028, con 336 millones de euros para los próximos tres años, incorporando nuevas funcionalidades de la Tarjeta Sanitaria Virtual y una cartera amplia de iniciativas. También que, en el marco del sistema nacional, Madrid dispone de servicios específicos para el acceso ciudadano a la Historia Clínica Digital del SNS desde su portal autonómico, reforzando el enfoque de interoperabilidad y continuidad asistencial en movilidad.

Madrid figura entre los sistemas mejor valorados en gestión hospitalaria, innovación tecnológica y colaboración público-privada, según este análisis, destacando por su extensa red hospitalaria de alta complejidad, un modelo de gestión orientado a valor, el despliegue de soluciones basadas en resultados en salud y un fuerte componente de digitalización y modernización organizativa.

Desde el punto de vista estructural del gasto, los analistas del ICGEA destacan una configuración organizativa orientada a resultados, con fuerte concentración hospitalaria y fórmulas mixtas de provisión, ya que Madrid presenta un patrón diferenciado: 67,0% en atención especializada y 10,7% en Atención Primaria (estructura funcional), junto con un peso de conciertos (11,4%) por encima del promedio nacional (8,5%) en la estructura económica.

País Vasco, referente de transformación

Por su parte, el País Vasco se sitúa como referente de transformación por su impulso a proyectos digitales con foco en inteligencia artificial, interoperabilidad de imagen y monitorización/telecuidados, así como por avanzar hacia un modelo conectado y centrado en la persona.

El Gobierno Vasco informó de una inversión de 7,6 millones de euros (Feder) para desarrollar servicios digitales inteligentes en Osakidetza, incluyendo IA, interoperabilidad y programas de telecuidados, además de un Espacio de Datos en Salud propio.

En estructura de gasto, País Vasco presenta 14,2% en Atención Primaria y un menor peso relativo de conciertos (6,0%) que el promedio nacional, lo que refuerza la idea de transformación desde capacidades internas y digitalización del sistema público.

Andalucía, ejemplo de inversión y transformación

Andalucía figura en ambos liderazgos —impulso inversor y transformación— por la consolidación de una hoja de ruta de salud digital y por el desarrollo de herramientas de relación con el ciudadano y el profesional.

La I Estrategia de Salud Digital de Andalucía 2024-2028 recoge como ejes la teleconsulta, el desarrollo continuo de Diraya, el uso de plataformas como ClicSalud y Salud Responde y la interoperabilidad entre sistemas, como palancas para mejorar calidad y accesibilidad.

En paralelo, el SAS mantiene canales operativos para la ciudadanía como la App Salud Responde (citas y gestión en Atención Primaria), que el Instituto considera un activo esencial de “transformación orientada a experiencia del paciente”.

En accesibilidad y rendición de cuentas, el SAS publicó el corte de listas de espera de junio de 2025 antes de la publicación ministerial, vinculando la evolución a la implementación de planes específicos.

Además, en el campo de la innovación aplicada, Andalucía ha reforzado el marco de Compra Pública de Innovación (CPI) en el SAS como instrumento de modernización.

“Si Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias simbolizan el liderazgo en refuerzo financiero de la sanidad pública, Madrid y el País Vasco representan la vanguardia en eficiencia e innovación; Andalucía aparece como el nexo entre ambos mundos: ha empezado a invertir como las que más y, al mismo tiempo, está dando pasos para gestionar como las mejores”, concluye Jesús Sánchez Lambás.