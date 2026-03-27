Heineken® llança ‘Tocayos’ en suport als bars tradicionals i per preservar la cultura del bar local
‘Tocayos’ és una plataforma de Heineken® que connecta petits establiments que comparteixen el mateix nom.
Bars 'Tocayos' de tota Espanya (com ara ‘Paco’, ‘Pepe’ o ‘Luis’) que resisteixen en un context cada vegada més desafiador, es podran unir per beneficiar-se de serveis de formació o visibilitat.
A Espanya, els bars de barri són molt més que negocis. Són punts de trobada, espais on es reuneixen generacions i es fa comunitat. Centenars de petits negocis amb noms com ‘Pepe’, ‘Paco’ o ‘Luis’ que resisteixen com una part important de la nostra cultura local, en un context cada vegada més desafiador.
I també competitiu. Després de la pandèmia i les seves conseqüències negatives per a l'hostaleria, el nombre de negocis es recupera, però destaquen els no independents i els locals amb una oferta especialitzada o d'un tiquet mitjà més alt. A més, els bars tradicionals són més vulnerables a altres factors com ara l'apujada del preu dels aliments i l'energia, o els canvis en la jornada laboral amb la proliferació del teletreball i la reducció del temps de pausa per al dinar, entre molts d'altres...
Per posar el foc en la resiliència d'aquests bars i donar-los suport activament com a part essencial del nostre teixit social, Heineken® llança ‘Tocayos’, una iniciativa que connecta bars independents de tot el país que ja comparteixen una cosa única: el seu nom.
Hi ha molts bars que són ‘Tocayos’. Segons la Confederació Empresarial d'Hostaleria d'Espanya, per la nostra geografia es repeteixen noms tan reconeixibles com Pepe (x163), Manolo (x156), Paco (x144), Luna (x99) o Luis (x53). Aquests bars es podran unir a la plataforma de Heineken® www.tocayos-inc.heineken.com per beneficiar-se de serveis de formació o visibilitat, avantatges que els ajudaran a guanyar competitivitat sense perdre la seva essència. I, sobretot, “sumar la força d'aquests bars que són el nostre engranatge social i que volem continuar celebrant”, explica Marta Moreno, marketing manager de Heineken® a Espanya.
Heineken® presenta la iniciativa amb una pel·lícula que captura la realitat de diversos Pacos, Pepes o Luises de diferents parts d'Espanya. Propietaris reals que, sense conèixer-se entre si, comparteixen el mateix nom i el mateix amor pels seus bars. I aquí hi ha la clau: compartir el mateix nom és el que podria unir-los, permetent-los compartir avantatges i beneficis. La peça reflecteix el seu dia a dia i la força narrativa i visual d'aquests espais, plens de referències que formen part del nostre imaginari col·lectiu.
“Fa 39 anys que soc al capdavant d'aquest bar. El va fundar el meu pare i ara m’hi acompanya el meu fill, que també es diu Paco”, explica Paco Bachiller, amo del Bar Paco a Fuenlabrada. És un bar de barri, on han creat una mena de família. “Tot i que està tot molt complicat, aquests bars no poden desaparèixer”, afegeix.
A quilòmetres d'allà, un altre ‘Bar Paco’ a Ibi (Alacant) mostra la mateixa història de resiliència. El seu propietari, Juan José García, va decidir mantenir el nom després del traspàs per jubilació de l'amo anterior, “perquè és un bar tradicional i ara Paco ja és el meu primer nom. Tothom em diu Paco”, explica. Com tants d'altres, aquest petit empresari és especialista a donar una oportunitat més al seu negoci. I després una altra. “Ens considerem guardians de la tradició. La temporada d'hivern ha estat difícil a causa del mal temps, així que aquesta iniciativa de Heineken® arriba en un moment molt oportú, ja que no tenim ajuda per altres bandes”, afegeix.
La iniciativa ‘Tocayos’, adreçada a clients de HEINEKEN Espanya, busca donar visibilitat a aquests bars i cridar l'atenció sobre la importància de preservar la cultura del bar local i reivindicar el valor que tenen en la vida quotidiana de milions d'espanyols.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya