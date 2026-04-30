Redacción

El Camino a la investigación

Alejandro Porto, arquitecto gallego de 44 años fue diagnosticado en 2024, de glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo y de peor pronóstico. Alejandro terminaba esta semana de recorrer en bicicleta los 650 kilómetros que separan Madrid de Santiago con el objetivo, no solo de cumplir un reto, sino de visibilizar la necesidad de más investigación: “Si este mensaje llega a alguien… que se destinen más recursos, que estemos más motivados. Esto también es marca España. La investigación es importante no solo por retorno económico también salva vidas”

A lo largo de las dos semanas de Camino ha atravesado tres comunidades autónomas —Comunidad de Madrid, Castilla y León y Galicia— hasta alcanzar Santiago de Compostela por el tramo final del Camino Francés. Alejandro ha podido realizar su hazaña sin interrumpir el tratamiento pautado por la oncóloga Virginia Martínez, del Hospital Universitario La Paz. El paciente lleva consigo el dispositivo TTFields, una innovadora terapia basada en campos eléctricos administrados mediante un dispositivo portátil con el objetivo de interferir en la división de las células tumorales. Los TTFields han demostrado prolongar la supervivencia de los pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico, una enfermedad cuya esperanza de vida media se sitúa en torno a un año con el tratamiento estándar actual. Según la doctora Martínez: Este dispositivo les abre una ventana de esperanza y una posibilidad de mayor eficacia. Los resultados están ahí, los pacientes tienen un resultado muy claro en la supervivencia no solo en tiempo de vida sino también en tiempo que el tumor no les va a dar clínica. El tiempo que van a estar bien, va a estar prolongado por el uso del dispositivo”

Porto anima a personas que están en su misma situación a no frenar su vida: “Sean uno, dos o siete años hay que disfrutar desde el primer día, porque no podemos decir vale he vivido siete años, pero hay que disfrutarlos. Hay que vivir el día a día, atreverse e intentar cosas como esta”

Alejandro Porto ha querido rendir homenaje también a quienes le acompañan en esta etapa vital, especialmente a su familia y amigos, y reconocer la labor del equipo médico que le ha apoyado desde su diagnóstico.