Relleu
Gemma Martínez serà directora d’El Periódico a partir de l’1 de juny
Succeirà l’actual director Albert Sáez, qui es dedicarà a exercir exclusivament de director general de continguts de Prensa Ibérica
Regió7
Prensa Ibérica ha nomenat Gemma Martínez (València, 1972) com a directora d’El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, càrrec en el qual succeirà l’actual director Albert Sáez a partir de l’1 de juny vinent. Martínez era fins ara directora adjunta del diari al qual es va incorporar el setembre de l’any 2020, procedent de ‘Levante’, la capçalera de Prensa Ibérica a València on exercia com a subdirectora des del 2017. Anteriorment va treballar durant 22 anys al diari econòmic Expansión on es va especialitzar en banca i finances i va treballar a les redaccions de València, Madrid i Barcelona i va ser també corresponsal a Nova York entre els anys 2007 i 2011 coincidint amb la crisi financera més rellevant de les últimes dècades que va explicar al llibre Saqueo publicat el 2013. També ha col·laborat amb regularitat en programes de ràdio com ‘La brújula de economía’ d’Onda Cero.
Des del 2020, Martínez ha sigut una peça fonamental a l’equip de redacció que es va configurar a partir del nomenament de Sáez el juny del 2020. La fins ara directora adjunta ha liderat la reformulació del producte digital en àrees clau com la informació econòmica, participant en la primera etapa del suplement ‘Actius’, actualment dirigit per Martí Saballs, ha posat en marxa projectes com ‘Empoderadas’, ‘Con P de Planeta’, ‘Nodos’ i ‘Economía de Cerca’ així com en l’impuls de la informació local, amb les 17 edicions digitals a l’àrea metropolitana i a Tarragona, la informació cultural i els esports. També ha sigut la responsable de la implementació dels nous fluxos de treball per transformar la relació amb els lectors. Gemma Martínez publica setmanalment dues ‘newsletter’ (Economía en Persona i Imperdibles) que compten amb milers de seguidors.
Des de fa dos anys, l’actual director, Albert Sáez és també director general de continguts de Prensa Ibérica, responsabilitat a què ara es dedicarà en exclusiva. El relleu es produeix quan es compleixen set anys de l’adquisició d’El Periódico per part de Prensa Ibérica, grup presidit per Javier Moll que ha mantingut una aposta constant per impulsar el diari editorialment però també des del punt de vista tecnològic, comercial i de gestió amb una millora substancial del resultat econòmic. Pel que fa a l’audiència, en els últims tres mesos, El Periódico ocupa la quarta posició al rànquing GFK d’usuaris únics mensuals a Espanya i és líder en aquesta categoria a Catalunya des del desembre del 2025. L’edició de paper és la segona més venuda a Catalunya i la setena més llegida a Espanya.
Prensa Ibérica ha sigut aquest mes de març el segon grup informatiu a nivell de tot Espanya en audiència digital darrere de Prisa. Les seves principals capçaleres (‘La Nueva España’, ‘Faro de Vigo’, ‘La Provincia’, ‘Levante’, ‘Información’, ‘Diario de Mallorca’ o ‘El Correo de Andalucía’) són líders o disputen el lideratge en vuit de les 17 comunitats autònomes i publiquen regularment informació sobre més de 1.300 poblacions espanyoles.
