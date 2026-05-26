El 74% dels joves espanyols considera la prèvia un pla en si mateix
L’estudi de Desperados és el primer que analitza “La Prèvia” com el nou moment social de referència entre els joves a Espanya, caracteritzat per més connexió i menys pantalles.
Els hàbits d’oci estan canviant, especialment entre els adults joves. Les grans sortides nocturnes han deixat d’ocupar tot l’espai i cada vegada guanyen més pes trobades més diürnes com el tardeo, en què es dona pas a moments d’oci per “estar amb amics físicament en un ambient íntim”.
Així ho revela l’estudi impulsat per Desperados entre espanyols de 21 a 30 anys, entre els quals “la prèvia” es consolida com el nou moment social de referència entre els joves. La prèvia és el lloc on comença la conversa i on es construeix l’ambient. El 74% la considera un pla en si mateix i no només l’avantsala de la festa, mentre que el 35% assegura fins i tot passar-s’ho millor durant la prèvia que en el pla posterior.
Una casa, amics, música i alguna cosa per picar com a pla previ a sortir de festa (73%), un concert (55%) o sopar fora (33%). El “quedar abans de sortir” que feien els seus pares ha evolucionat fins a convertir-se en una experiència amb identitat i nom propi entre la Gen Z, “La Prèvia”, un nou ritual social que 6 de cada 10 joves fan almenys una vegada al mes i que dura, com a mínim, dues hores, segons els enquestats. Un ritual en què la cervesa manté un paper protagonista: el 81% afirma consumir aquesta beguda durant la prèvia.
L’estudi de Desperados conclou que “La Prèvia” ha guanyat definitivament la batalla cultural a altres formes de consum. Així ho declara un 62%, que prefereixen aquest pla de tardeo perquè és un espai on socialitzar presencialment d’una manera més autèntica i, sobretot, sense descontrol, on l’alcohol és present però no associat a l’excés, sinó a un consum més pausat i conscient.
“Estem assistint a una nova manera d’entendre l’oci entre els joves: plans de tarda, espais més íntims i un renovat valor de la trobada presencial. En aquest context, ‘La Prèvia’ es consolida com un ritual social amb entitat pròpia, acompanyat també de begudes de menor graduació, com les cerveses amb sabors, les opcions sense alcohol o categories com el tinto de verano i la sidra”, afirma Lourdes Díaz de la Hera, responsable de Desperados a HEINEKEN Espanya. Així respon Desperados als nous hàbits de consum de la Gen Z amb la seva campanya entorn de la prèvia, que aquesta setmana es podrà veure en digital, exterior i punts de venda a Madrid i Barcelona.
LA TROBADA FÍSICA DE LA GENERACIÓ HIPERCONECTADA
Durant anys s’ha instaurat la idea que les xarxes socials han desplaçat la trobada presencial entre els joves, convertint l’entorn digital en el seu principal espai de socialització. Tanmateix, l’estudi realitzat per la marca de HEINEKEN Espanya apunta a una tendència diferent: els joves tornen a donar valor a la trobada física i a compartir temps junts. El 72% valora la prèvia perquè permet veure’s cara a cara en lloc de fer-ho virtualment, mentre que el 70% afirma que connecta més amb la gent durant aquest moment i el 63% reconeix utilitzar menys el mòbil.
La prova és en com els enquestats defineixen una bona prèvia. Quan se’ls pregunta quin element la representa millor, “estar amb amics físicament en un ambient íntim” apareix per davant de “beure abans de sortir”, mentre que generar fotos o contingut per a xarxes socials ocupa l’última posició.
Així doncs, hi ha aspectes que no diferencien tant els joves d’avui de les generacions anteriors. Segons l’estudi de Desperados, 9 de cada 10 joves fan la prèvia amb amics o amics dels seus amics, i el 70% la fa a casa seva o d’algú proper, tot i que més de la meitat ho alterna amb el tardeo al bar, i el poder adquisitiu continua sent un factor decisiu en la configuració de l’hàbit. AECOC aprofundeix en aquesta dada, ja que, segons l’11a edició del seu “Baròmetre de moments de consum”, les generacions més joves estan impulsant noves formes d’oci i consum en hostaleria, amb un creixement especial del tardeo, el consum diürn i les ocasions de socialització allunyades del model tradicional de sortida nocturna.
La nit canvia. Les formes de socialitzar evolucionen. I per als adults joves espanyols, el millor moment ja no és al final del pla, sinó just al principi, consolidant la prèvia no només com una moda, sinó com un ritual propi de la seva generació.
