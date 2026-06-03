MÓ SUMMER CLUB – LA COCKTELERÍA: EL NOU POP-UP DE VERAN DE MÓ ARRIBA A MADRID
Del 4 al 6 de juny, Velázquez 36 acollirà un espai obert al públic on descobrir la nova col·lecció d'estiu de Mó entre mocktails, música en directe i diferents activacions inspirades en la temporada
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Mó presenta MÓ Summer Club – La Cocktelería, un pop-up obert al públic que es podrà visitar del 4 al 6 de juny al carrer Velázquez 36, Madrid. Una proposta amb la qual, per primera vegada, la marca trasllada l'essència de Casa Mó al consumidor final a través d'una experiència inspirada en la seva nova col·lecció d'estiu.
Amb accés lliure i gratuït en horari continuat de 12:00 h a 21:00 h, l'espai reunirà moda, música i entreteniment al voltant de l'univers de La Cocktelería, la nova col·lecció estival de Mó. Inspirada en la mixologia, la col·lecció converteix cada muntura en una combinació única de formes, color i personalitat, traslladant la creativitat del món dels còctels al disseny d'ulleres. Colors vibrants i línies contemporànies donen vida a peces que evoquen còctels icònics i fusionen precisió, actitud i estil en propostes pensades per a l'estiu 2026.
Durant tres dies, els assistents podran descobrir la col·lecció mentre gaudeixen de diferents experiències pensades per celebrar l'arribada de l'estiu en ple centre de Madrid. Entre les activacions destacarà una sessió de mocktails de la mà d'un bartender oficial de DISCOVERY by OTC Group, qui aproparà als assistents diferents combinacions inspirades en l'imaginari de la col·lecció.
A més, el pop-up comptarà amb sessions de DJ com Ristori, Valcar o Camus que, cada dia, acompanyaran l'ambient de l'espai convertint-lo en un dels plans imprescindibles de l'inici de temporada.
L'experiència es completarà amb un quiosc de gelats personalitzats de Locopolo, on els assistents podran aconseguir un pol gratuït en registrar-se, un fotomaton, una ruleta amb premis i una estació de charms amb la participació de Beter en la qual, els qui adquireixin un producte de Mó al Pop-Up, podran personalitzar el seu propi accessori inspirat en la campanya.
A més, durant els dies de l'esdeveniment, la marca activarà un sorteig a xarxes socials on el premi inclourà un pack La Cocktelería i una escapada per a dues persones a Ibiza amb estada a l'hotel Los Felices.
Tot plegat tindrà lloc en un espai dissenyat sota l'estètica de La Cocktelería, inspirat en l'univers dels còctels i les seves combinacions inesperades. A través del color, les transparències i els contrasts, la proposta trasllada a les ulleres un caràcter fresc, creatiu i desenfadat, associat a l'estiu.
Amb MÓ Summer Club – La Cocktelería, la marca converteix Velázquez 36 en un punt de trobada temporal per descobrir la seva nova col·lecció i donar la benvinguda al l'estiu.
MÓ SUMMER CLUB – LA COCKTELERÍA
Dates: Del 4 al 6 de juny
Horari: 12:00 h – 21:00 h
Ubicació: C/ Velázquez 36, Madrid
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