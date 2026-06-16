El Corte Inglés es converteix en patrocinador local del GP de Fórmula 1 de MADRING
La companyia espanyola serà Local Event Supporter del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMI D'ESPANYA 2026 i activarà una Fan Zone a Nuevos Ministerios, un dels principals punts de connexió amb el circuit
El Corte Inglés s’incorpora com a Local Event Supporter del Gran Premi d’Espanya 2026, sumant-se a un dels esdeveniments esportius i d’entreteniment més importants que acollirà el país aquest any.
La incorporació d’una de les companyies més emblemàtiques del país suposa la unió de dues marques estretament vinculades a Madrid. Amb més de vuit dècades d’història, El Corte Inglés és un dels grans referents del comerç i els serveis a Espanya, una companyia reconeguda per milions de persones i amb una presència consolidada que traspassa les nostres fronteres.
Com a part de l’acord, El Corte Inglés activarà una Fan Zone a Nuevos Ministerios, a l’aparcament exterior del seu centre de Castellana, convertint un dels grans eixos de la capital en un punt de trobada per a aficionats i visitants durant la setmana del GP. Situat en una de les zones més transitades i recognoscibles de Madrid, l’espai permetrà apropar l’experiència de la Fórmula 1 al centre de la ciutat i ampliar la celebració més enllà dels límits del circuit.
A més, aquesta ubicació tindrà un paper especialment rellevant dins de l’experiència de l’esdeveniment gràcies a la seva excel·lent connectivitat. Situada al costat d’un dels principals nusos de transport de Madrid, amb accés directe a Rodalies, Metro i nombroses línies d’autobús, la Fan Zone es convertirà també en una porta d’entrada natural per a milers d’aficionats que es desplacin fins a MADRING, situat a només vuit minuts amb metro.
La col·laboració contempla també el desenvolupament i la comercialització del marxandatge oficial de MADRING, apropant els productes del GP tant al públic nacional com als visitants internacionals que arribaran a la ciutat durant l’esdeveniment. Aquest marxandatge estarà disponible al seu web i en una selecció de centres.
A més, El Corte Inglés serà el responsable de la producció de la uniformitat de l’equip de MADRING, incloent-hi tant els voluntaris com el personal de staff, mitjançant peces dissenyades específicament per a l’esdeveniment i alineades amb la identitat visual del projecte.
D’altra banda, Viajes El Corte Inglés posarà al servei dels aficionats el seu ampli coneixement en l’organització de viatges, allotjaments, desplaçaments i experiències, consolidant-se com una de les opcions de referència per a aquells que vulguin viure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 des de qualsevol punt del món. A més, a través del seu servei de ticketing, Viajes El Corte Inglés comercialitzarà paquets d’allotjament més entrades per al GP.
L’acord permetrà també estendre la presència de l’esdeveniment a través de la xarxa comercial d’El Corte Inglés, integrant l’esdeveniment en alguns dels seus espais més emblemàtics de la ciutat i contribuint a fer que l’atmosfera de la Fórmula 1 es faci sentir en diferents punts dels seus carrers.
Amb aquesta aliança, MADRING continua sumant socis estratègics que comparteixen la seva ambició de convertir el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMI D’ESPANYA 2026 en una experiència que transcendeixi la competició i s’integri plenament en la vida de Madrid, apropant l’esdeveniment a aficionats, visitants i ciutadans.
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