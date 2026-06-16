Heineken House® arranca la seva gira festivalera conquerint Love the 90’s
Entre DJ sets, peces personalitzades i Heineken® ben fredes, el nou espai de la marca es consolida com un dels llocs imprescindibles als festivals
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Aquest estiu, la casa de la qual tothom parla no té adreça fixa. Es diu Heineken House i acaba d'inaugurar el seu tour festivaler per tot el alt a Love the 90's, convertint-se en un dels espais més concorreguts, fotografiats i comentats de tota la jornada.
En una edició que va reunir milers d'assistents per reviure els grans himnes dels 90 i els 2000, la proposta de Heineken® va destacar com el punt de trobada imprescindible per a aquells que buscaven allargar l'experiència més enllà dels escenaris. Perquè si una cosa va quedar clara durant el festival és que hi havia una parada obligatòria entre concert i concert: la Heineken House.
Durant el dia, l'espai va acollir els tallers de customització liderats per Mery Olivares, on centenars d'assistents van poder personalitzar samarretes i gorres festivaleres amb pegats, pins i altres elements inspirats en la cultura musical. En caure la tarda, l'experiència va canviar de ritme per transformar-se en una autèntica boiler room a l'aire lliure, amb els DJ sets de DJ sets de Gondelore (20:00-22:00h), Bego Martín (22:00-00:00h) y Pablo Anyway (00:00-02:00h), que van mantenir la pista plena i l'ambient en el punt més alt durant tota la nit.
Entre una Heineken® ben freda, una zona chill per desconnectar i una programació musical que no va donar treva, la Heineken House va confirmar l'èxit d'una proposta creada per celebrar allò que millor saben fer els festivals: reunir persones que comparteixen una mateixa passió i convertir els fans en amics.
Aquesta primera parada marca el començament del recorregut de Heineken House per alguns dels festivals més destacats de l'estiu. Les pròximes cites seran el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) i Arenal Sound, on la casa més desitjada de la temporada tornarà a obrir les seves portes per continuar sumant música, trobades i moments inoblidables.
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