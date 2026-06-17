El éxito operativo de la residencia de Bad Bunny consolida al Riyadh Air Metropolitano como referencia internacional en la gestión de grandes eventos..

El Riyadh Air Metropolitano ha culminado con éxito el mayor ciclo de conciertos celebrado en su historia y uno de los acontecimientos musicales más relevantes organizados en España en los últimos años. Durante varias semanas, el estadio ha acogido los diez conciertos de Bad Bunny, una residencia sin precedentes que ha reunido a más de 630.000 asistentes y ha situado a Madrid entre los principales destinos internacionales para la música en directo.

La magnitud del evento ha supuesto uno de los mayores retos operativos afrontados por la ciudad en el ámbito de los grandes espectáculos. La celebración de diez conciertos de un artista global ha requerido la coordinación permanente entre el promotor, las administraciones públicas, los servicios de emergencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los operadores de transporte y los diferentes departamentos del Atlético de Madrid para gestionar una operación de máxima complejidad en materia de seguridad, movilidad, asistencia sanitaria, limpieza, sostenibilidad y convivencia con el entorno.

El balance final de la residencia de Bad Bunny confirma la enorme capacidad del Riyadh Air Metropolitano y de la ciudad de Madrid para albergar algunos de los mayores eventos musicales del mundo bajo los más altos estándares internacionales de seguridad, salud, movilidad, sostenibilidad y convivencia urbana.

La organización de los diez conciertos ha supuesto la puesta en marcha de una de las mayores operaciones vinculadas a un espectáculo musical celebradas en España. Cada evento ha movilizado a más de 3.000 profesionales entre personal propio, contratas y colaboradores, garantizando una experiencia segura y eficiente para cientos de miles de personas.

Para la gestión de los accesos, la atención al público y los movimientos de decenas de miles de asistentes en cada jornada, cada concierto ha contado con un dispositivo humano integrado por 400 vigilantes de seguridad, 600 auxiliares, 250 acomodadores, 100 validadores y 20 informadores.

Límites acústicos

Los espectáculos finalizaron cada noche cumpliendo íntegramente los horarios previstos y los compromisos adquiridos con las administraciones y el entorno vecinal. Uno de los aspectos más relevantes del operativo ha sido el refuerzo de las medidas de mitigación acústica implantadas durante los últimos meses. A las actuaciones realizadas en 2025 se han sumado nuevas inversiones destinadas a reforzar la atenuación acústica mediante la incorporación de nuevos elementos de apantallamiento, mejoras en el sistema electroacústico del recinto y actuaciones específicas para minimizar la propagación del sonido hacia el exterior, especialmente en la dirección de mayor exposición residencial, situada a más de 500 metros del estadio.

Asimismo, el sistema de monitorización acústica ha sido reforzado este año mediante la incorporación de una tercera sonda en el entorno residencial, manteniendo además un punto de medición permanente en el interior del estadio. Todos los equipos utilizados disponen de metrología legal, garantizando la precisión, fiabilidad y trazabilidad de los datos obtenidos.

La supervisión diaria de la Policía Municipal, junto con el sistema de monitorización permanente implantado por el estadio, ha permitido verificar el comportamiento acústico durante todo el ciclo. Los resultados obtenidos confirman que los niveles de inmisión se mantuvieron en todo momento dentro de los parámetros autorizados, sin registrarse ninguna superación de los límites acústicos en ninguno de los diez conciertos celebrados. Este resultado refuerza el compromiso de los responsables del Riyadh Air Metropolitano con la convivencia vecinal y el desarrollo responsable de grandes eventos en la ciudad de Madrid.

Movilidad

La movilidad ha sido uno de los principales retos asociados a la residencia y también uno de los ámbitos donde se han obtenido mejores resultados. Los procesos de evacuación se han desarrollado de forma ordenada y sin incidencias relevantes, registrando tiempos medios de desalojo completo del estadio a la finalización del concierto de entre ocho y diez minutos. Entre treinta y cuarenta minutos después de la finalización de los conciertos, el tránsito peatonal en el entorno era ya residual y la gran mayoría de los asistentes había abandonado la zona.

La estación de Metro del estadio ha registrado una media de 21.500 usuarios por concierto entre los movimientos de llegada y salida, lo que supone más de 215.000 desplazamientos acumulados durante todo el ciclo.

A ello se suman una media de 2.600 vehículos estacionados en los aparcamientos exteriores en cada evento, junto con el despliegue de áreas específicas para taxi y VTC distribuidas por todo el perímetro del recinto.

La coordinación permanente con Policía Municipal y la implantación de señalética específica han permitido reducir significativamente los tiempos de recuperación del tráfico respecto a temporadas anteriores, quedando la circulación completamente restablecida en una media de 50 minutos tras la finalización de los conciertos.

El dispositivo de limpieza desarrollado durante el ciclo ha permitido mantener el recinto y su entorno en condiciones óptimas antes, durante y después de cada espectáculo y recuperar la normalidad en el entorno de forma rápida.

Los trabajos han incluido actuaciones permanentes en las principales vías de acceso desde la Plaza de Grecia, incluyendo Avenida de Niza, Calle Suecia y Calle Mónaco, parques, soportales y espacios urbanos próximos al estadio, con cuadrillas específicas operativas desde las 16:00 hasta las 24:00 horas.

Durante los conciertos han trabajado doce personas en la fase previa, sesenta durante el desarrollo de los espectáculos y hasta ciento veinte efectivos en las labores posteriores cuando se celebraban conciertos consecutivos.

Seguridad

Otro de los hitos más destacados del ciclo ha sido el resultado alcanzado en materia de Seguridad y Salud gracias al modelo preventivo implantado, con cero accidentes registrados durante todo el periodo de celebración de los conciertos.

Para garantizar la atención sanitaria y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, cada concierto contó con un amplio dispositivo médico y de emergencias integrado por dos unidades de Soporte Vital Básico, dos unidades de Soporte Vital Avanzado, cuatro médicos, cinco enfermeros, sesenta técnicos y socorristas, dos técnicos de comunicaciones y cuatro responsables de dispositivo. Este operativo se ha complementado con la participación de entre cinco y nueve efectivos de SAMUR Protección Civil en cada evento, así como con personal sanitario propio del Club, formado por un médico y un enfermero.

Asimismo, se implementaron medidas específicas para hacer frente a las altas temperaturas registradas durante varias jornadas, incluyendo refuerzo de ambulancias, distribución de agua, instalación de zonas de sombra, dispensadores de protector solar y ampliación de los recursos asistenciales mediante una nueva clínica de gran capacidad.

El ciclo de conciertos se ha desarrollado garantizando la plena accesibilidad del recinto mediante itinerarios adaptados y servicios de acompañamiento para personas que requerían asistencia adicional.

La organización de los conciertos se ha realizado conforme a estándares internacionales de referencia como ISO 45001, ISO 14001 e ISO 20121, reforzando el compromiso del estadio con la seguridad, la sostenibilidad y la gestión responsable de grandes eventos.

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Asimismo, la residencia ha permitido consolidar el modelo de vasos reutilizables implantado en el recinto. Los datos muestran una elevada aceptación por parte del público, con tasas de devolución para reutilización de entre el 23% y el 25%, mientras que aproximadamente un 60% de los asistentes optó por conservar el vaso como recuerdo del evento.