El Telpark y el Atlético de Madrid sellan un acuerdo para gestionar la movilidad de uno de los espacios clave de la Ciudad del Deporte

El Atlético de Madrid y Telpark han sellado un acuerdo estratégico a largo plazo para mejorar la experiencia de acceso y movilidad en la Ciudad del Deporte, un proyecto que persigue convertir el entorno del Riyadh Air Metropolitano en un espacio único de ocio y deporte al servicio de los vecinos del distrito y de visitantes de todo el mundo.

La alianza aborda la movilidad como un sistema integrado al servicio del destino. La solución se apoya en tecnología y gestión avanzada para orquestar flujos de acceso y salida, anticipar picos de demanda y asegurar una experiencia fluida tanto en el día a día como en fechas señaladas.

Como parte del acuerdo, Telpark comenzará gestionando durante 70 años el parking ubicado en la parcela 4 del complejo, una infraestructura clave para garantizar la accesibilidad y la fluidez en la Ciudad del Deporte. Contará con 862 plazas distribuidas en dos plantas subterráneas, y su apertura está prevista para junio de 2027.

El proyecto incorporará una red completa de recarga eléctrica, con 34 puntos de carga semirrápida de 22 kWh, 8 de carga rápida de 50 kWh y 8 de carga ultrarrápida de 125 kWh, reforzando la apuesta por una movilidad más sostenible y preparada para el crecimiento del vehículo eléctrico.

El aparcamiento ha sido concebido como parte de una experiencia de movilidad integral. Los usuarios podrán reservar su plaza de forma anticipada y acceder sin ticket mediante lectura de matrícula, con pago digital automatizado e integración tanto en la app de Telpark —con más de 6 millones de usuarios— como en la del Atlético de Madrid.

Grandes afluencias

Además de dar servicio al complejo, que incluirá instalaciones para la práctica de surf, golf, escalada, patinaje, pádel y tirolina, el aparcamiento actuará como infraestructura de apoyo en eventos de gran afluencia en el entorno del estadio, desarrollando soluciones específicas para asistentes, abonados y usuarios recurrentes, incluyendo la posibilidad de integrar el estacionamiento con la entrada a actividades del complejo.

De este modo, la nueva infraestructura se integrará en una red que alcanzará cerca de 7.000 plazas en el entorno del Riyadh Air Metropolitano, contribuyendo a mejorar la accesibilidad y optimizar la gestión de los flujos en una zona que, hasta la fecha, ya ha experimentado una importante transformación y consolidación en los últimos años en términos de movilidad.

La operativa estará apoyada en tecnología avanzada de gestión, con una plataforma centralizada de control 24/7, modelos predictivos de demanda y tráfico, señalética inteligente y sistemas de gestión de flujos dinámicos, diseñados para optimizar la entrada y salida en momentos de alta afluencia.

Para Pedro Agapito, CEO de Telpark, “este proyecto refleja nuestra manera de entender la movilidad: como un ecosistema conectado, inteligente y cada vez más integrado en la experiencia del usuario. Acompañar al Atlético de Madrid en el desarrollo de este nuevo espacio supone una oportunidad para demostrar cómo la tecnología, la digitalización y la electrificación pueden transformar la forma en la que las personas se desplazan en entornos complejos”.

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Por su parte, Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid, destacÓ que “la Ciudad del Deporte nace con la vocación de convertirse en un espacio único para vecinos y visitantes, no solo por su oferta deportiva y de ocio, sino también por la forma en la que se integra con la ciudad. La movilidad es una pieza clave de esa visión, y este acuerdo nos permite avanzar hacia un modelo más eficiente, sostenible y centrado en la experiencia de las personas”.