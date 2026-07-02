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El 62% de los españoles considera que la colaboración entre la sanidad pública y la privada puede ayudar a mejorar la atención a los pacientes

ANPASS realiza encuesta sobre la situación de la Sanidad en España, en la que el 46% califica como regular la sanidad pública y el 98% muestra su preocupación por el futuro de la sanidad pública

Camas en los pasillos del Hospital de La Vila, en Alicante

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Redacción

La Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS) ha realizado una encuesta sobre la valoración que tienen los españoles sobre la Sanidad en nuestro país. En concreto, se han realizado 2000 encuestas que han dejado datos muy significativos en cuanto a la preocupación de los pacientes. El dato más significativo de la encuesta es el que señala que el 62% de los pacientes considera que la colaboración entre sanidad pública y privada puede ayudar a mejorar mucho y bastante su atención.

En este sentido, los españoles consideran que la sanidad pública es regular frente a un 4% que la considera muy buena o un 12% como buena. Así, un 20% la considera mala y un 18% muy malaY es que a un 98% de los pacientes les preocupa el futuro de la sanidad pública en España (30% bastante y 68% mucho).

En relación con los aspectos que más preocupan están las listas de espera (31%) y la falta de profesionales sanitarios (28%), seguido de la demora en las pruebas diagnósticas (16%). Y es que, precisamente, cuando se les pregunta en qué ámbitos creen que la colaboración público - privada puede ser más útil, el 45% ha respondido que en la reducción de las listas de espera y un 23% en las pruebas diagnósticas.

Los pacientes tienen claro que, en caso de una enfermedad grave o compleja, consideran más importante tener acceso rápido al mejor tratamiento posible (73%), seguido muy de lejos por ser atendido exclusivamente en la sanidad pública (15%) y poder cambiar recursos públicos y privados (12%). Los usuarios de la sanidad privada la utilizan en un 47% por su mayor rapidez en citas y pruebas.

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Mercedes López, presidenta de ANPASS, a la vista de los resultados de esta encuesta ha señalado que “la organización trabajará de manera constructiva para mejorar la percepción de la ciudadanía tanto en la sanidad pública como en la privada y apostará, habida cuenta de la petición mayoritaria de los pacientes, por la colaboración de la sanidad pública y la privada para mejorar las listas de espera y la calidad”.

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