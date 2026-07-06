'On hi ha fans, hi ha més amics'
Heineken reuneix fans, artistes i creadors en una experiència exclusiva a Ushuaïa Ibiza
La marca va reunir artistes, creadors de contingut i amants de la música en una exclusiva jornada que va començar a la Heineken House Pre-party i va culminar a Ushuaïa Ibiza, reforçant la seva aposta per crear connexions a través de la música
Després de l'exitós estrena de Heineken® House en els primers festivals de l'estiu, Heineken® torna a portar la música un pas més enllà amb una experiència exclusiva a Ushuaïa Ibiza, consolidant una col·laboració que, any rere any, la situa al cor d'un dels destins musicals més icònics del món.
Amb més de 150 anys d'història i presència en més de 190 països, Heineken® fa dècades que impulsa la música en directe i crea experiències que van molt més enllà de l'escenari. Una aposta que aquest estiu cobra un especial protagonisme sota la seva campanya global "On hi ha fans, hi ha més amics", amb la qual celebra les connexions i noves amistats que neixen quan milers de persones comparteixen una mateixa passió.
La jornada va començar amb una exclusiva preparty a l'Unexpected Ibiza hotel, un espai transformat en un punt de trobada íntim i exclusiu on convidats, creadors de contingut i ambaixadors de la marca van poder gaudir d'una experiència dissenyada per compartir la música des de la claredat i la proximitat. La tarda va arrancar amb un DJ set de Michenlo i va continuar con un showcase íntim de Marina Reche, al costat de la qual Heineken® va convidar un grup de fans a viure l'experiència en primera persona. Una trobada marcada per la música, l'espontaneïtat i les converses entre persones unides per una mateixa passió.
Abans de posar rumb a la pista d'Ushuaïa Ibiza, els assistents van gaudir d'un exclusiu meet & greet amb Martin Garrix, ambaixador global de Heineken® i que compta amb una residència fixa cada dijous a la pista d'Ushuaïa. Considerat un dels DJs i productors més influents del panorama internacional, l'artista neerlandès ha encapçalat els principals festivals del món i ha estat reconegut en diverses ocasions com a número u del rànquing DJ Mag Top 100 DJs. Aquesta trobada va permetre als convidats conèixer de prop l'artista en un format reduït, reforçant el compromís de la marca per apropar els fans i convidar-los a compartir moments amb alguns dels noms més rellevants de l'escena musical.
L'experiència va culminar a l'espai VIP de Heineken® dins d'Ushuaïa Ibiza, des d'on els assistents van gaudir d'una de les nits més esperades de la temporada en un entorn privilegiat. Una cita que va tornar a posar de manifest la capacitat de la marca per crear moments memorables al voltant de la música, convertint cada trobada en una oportunitat per generar noves connexions.
Amb aquesta nova activació a Eivissa, Heineken® continua consolidant una estratègia que transcendeix el patrocini musical per crear experiències capaces de reunir persones, artistes i creadors al voltant d'una mateixa passió. Un recorregut que aquest estiu ja ha passat per Love the 90's amb l'estrena de Heineken® House i que continuarà pròximament en cites imprescindibles com el FIB i l'Arenal Sound, on la marca seguirà demostrant que, on hi ha fans, hi ha més amics.
Via: Diari de Girona
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