Los Altares 2016, de Marqués de Cáceres, reconegut com el millor vi blanc d’Espanya el 2026
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació distingeix aquest blanc Gran Reserva de la DOCa Rioja als Premis Aliments d’Espanya Millors Vins 2026
Los Altares 2016, elaborat per Bodegas Marqués de Cáceres, ha estat reconegut com a Millor Vi Blanc als Premis Aliments d’Espanya Millors Vins 2026, concedits pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
La distinció, publicada oficialment al Butlletí Oficial de l’Estat, situa Los Altares 2016 com el millor vi blanc d’Espanya d’aquesta edició i reconeix la capacitat de Marqués de Cáceres per reinterpretar, des d’una visió contemporània, el llegat dels grans blancs de guarda de Rioja. Elaborat a partir de ceps vells de viura i d’altres varietats blanques minoritàries procedents de vinyes d’altura, Los Altares neix de petites parcel·les amb sòls argilocalcaris i freqüents vetes de pedra calcària. El raïm es verema a mà, en caixes, després d’una selecció de les millors parcel·les de baix rendiment, essència d’aquest gran vi.
Després del premsatge del raïm sencer, el most fermenta en bótes noves de roure francès, on roman entre 10 i 12 mesos, segons cada parcel·la, abans de completar un afinament de quatre mesos en dipòsits de formigó i una llarga criança en ampolla. El toc final d’elegància s’assoleix després d’aquesta prolongada criança en ampolla.
Aquest vi de guarda expressa amb fidelitat l’autenticitat i la singularitat de Rioja, combinant profunditat, frescor, estructura i una extraordinària riquesa de matisos.
Al nas presenta una gran intensitat i complexitat aromàtica, amb notes de mel, fruites de pinyol com la mirabel·la i l’albercoc, matisos anisats, flors seques i un delicat fons de fusta noble. En boca expressa volum, frescor i una acidesa equilibrada, amb un pas llarg i saborós en què els records melosos s’integren amb els fins torrats del roure.
El Ministeri ha destacat, a més de la qualitat del vi, l’excel·lència del celler, la seva presència internacional en més de 140 països, la seva aposta per la innovació enològica i el seu compromís amb la sostenibilitat. Aquest reconeixement consolida Los Altares com una de les referències més singulars de Marqués de Cáceres i confirma el potencial dels grans blancs de Rioja per competir entre els vins de guarda més prestigiosos d’Espanya.
Sobre Marqués de Cáceres
Fundada el 1970 a Cenicero, al cor de Rioja Alta, Marqués de Cáceres és un dels cellers espanyols amb més projecció internacional. Present en més de 140 països, la companyia combina el respecte per l’origen amb una aposta constant per la qualitat, la innovació enològica i la sostenibilitat.
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- Vaig pensar que seria avorrit perquè no ens vam llançar ganivets
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Uns petards provoquen un incendi a Berga
- Crim de Manresa: Ceuta continua estant a mil quilòmetres del Bages
- Un home mig nu atura el trànsit al mig de Solsona