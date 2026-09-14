Amazon Fresh abaixa el preu de milers de productes per a una tornada a la rutina més fàcil i assequible
Els clients podran trobar fruites i verdures o peix fresc, entre un 15% i un 25% més baixos, entre altres categories que inclouen una àmplia selecció de bàsics del dia a dia, frescos, congelats, rebost, cura personal i llar
-
Amazon Fresh, el supermercat en línia d'Amazon disponible a Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Guadalajara i voltants, ha abaixat el preu de milers de productes coincidint amb la tornada a la rutina de setembre. Amb aquesta baixada de preus, que abasta frescos, congelats, articles de rebost —incloent-hi opcions sense gluten, sense lactosa, sense sucre, BIO, ECO i d'origen vegetal—, bàsics de neteja, higiene personal, productes per a mascotes i llar.
“Al setembre es reorganitzen els menús, s'omple la nevera i es reprenen els bàsics necessaris per fer front a la recta final de l'any. Volem que els nostres clients sàpiguen que a Amazon Fresh trobaran milers de productes a igual o millor preu que en altres botigues perquè tornar a la rutina no suposi un esforç extra per a la seva butxaca. Comparem i contrastem preus tot l'any perquè els nostres clients puguin comprar amb confiança i sense gastar de més”, afirma David Torrejón, responsable d'Amazon Fresh a Espanya.
Entre les baixades de preus a Fresh, destaquem baixades de més d'un 25% en fruites i verdures, més d'un 15% en peix fresc, més d'un 10% en carn i pollastre; o més d'un 10% en begudes. Tot això suposa un estalvi mitjà d'un 10% a la cistella de la compra setmanal.
Com funciona: compra flexible amb lliurament a domicili
Amazon Fresh permet fer la compra al web o aplicació d'Amazon des de qualsevol lloc —casa, feina o el transport públic— i triar una franja de lliurament de dues hores, els set dies de la setmana. Els clients poden rebre la comanda el mateix dia (segons disponibilitat) o programar-la amb antelació. Aquesta opció permet adaptar el servei a diferents necessitats, tant per a aquells que busquen rebre la compra el mateix dia, segons disponibilitat, com per a aquells que prefereixen programar-la amb antelació i organitzar-se amb més marge.
Més formes d'estalviar
Juntament amb la baixada de preus que tindrà lloc a partir de setembre, Amazon Fresh ofereix descomptes i ofertes setmanals en una àmplia selecció de productes per continuar ajudant els clients a estalviar durant tot l'any. El catàleg inclou grans marques nacionals i internacionals (Coca-Cola, Danone, La Sirena, Mahou, Häagen-Dazs, Central Lechera Asturiana), marques nacionals (La Sirena, Mahou, Central Lechera Asturiana), marques locals (La Finca, Felix Palacios) i productes de la marca pròpia “by Amazon”. Actualment, més de 17.000 pimes espanyoles venen a Amazon —més del 60% dels articles venuts provenen de venedors externs— i algunes ho fan a través d'Amazon Fresh.
Una compra adaptada a cada rutina, còmoda i flexible
Amazon Fresh permet rebre la comanda al propi domicili o enviar-la directament a familiars i persones properes. Així, els clients poden preparar una compra per als seus pares, per a fills que estudien fora o per a qualsevol persona que necessiti suport amb la compra setmanal, seleccionant simplement l'adreça de lliurament del destinatari.
Aquesta opció permet resoldre diferents necessitats sense desplaçaments, des d'ajudar una persona gran amb productes bàsics fins a enviar aliments i essencials de la llar a aquells que viuen en una altra ciutat. Amazon Fresh ofereix una experiència de supermercat en línia pensada per adaptar-se a diferents moments, llars i maneres d'organitzar el dia a dia.
Eines per facilitar i planificar les compres
El servei també està dissenyat per fer cada comanda més senzilla. Els productes adquirits queden registrats al compte del client, la qual cosa permet consultar i tornar a comprar els productes més habituals i de compres anteriors. A més, Amazon Fresh ofereix suggeriments basats en l'historial de compra per ajudar a recordar productes essencials.
Els clients també poden utilitzar eines que ailitzen el procés, com la possibilitat de seleccionar productes freqüents i afegir-los automàticament a la cistella segons la periodicitat amb què els necessitin, o l'opció ‘dia de la compra’, que permet programar el dia de la setmana i la franja horària en la qual volen rebre la seva comanda. A més, amb l'arribada d'Alexa+, actualment disponible en Accés Anticipat, els clients disposen d'un assistent personal a la cuina: poden indicar les seves preferències i els ingredients que tenen a mà per rebre suggeriments de receptes, adaptar quantitats, substituir ingredients si cal i afegir a la llista de la compra aquells que faltin, tot això utilitzant només la veu.
A més, els clients Prime gaudeixen d'avantatges exclusius com despeses d'enviament més baixes i enviaments gratuïts segons disponibilitat. Visita Amazon.es/fresh per consultar fàcilment la disponibilitat del servei al codi postal triat, així com els costos d'enviament i comanda mínima.
Via: Diari de Girona
- Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
- “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
- Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026