La candidata de Manresa en Comú: «Volem una ciutat més neta, verda i feminista»

Ana Querol, la candidata de Manresa en Comú a les eleccions municipals del 26 de maig, aposta per una ciutat amb «més neta» i també més «verda i feminista», segons ha afirmat aquest dimecres en una entrevista concedida a Regió7 i emesa en directe a través de Facebook.

Per a Querol és el primer cop que es presenta com a cap de llista a les municipals. Fa gairebé 8 anys que milita a l'esquerra ecologista i és activista per l'escola pública des d'una AMPA i la FAPAC. Al plató d'aquest diari, la candidata ha començat parlant sobre les polítiques d'habitatge i ha assegurat que hi ha la necessitat d'incentivar el petit propietari perquè se senti segur a l'hora de posar els lloguers a un preu assequible. Un altre dels punts del seu programa és aconseguir una Manresa més neta: «Falta una una política que redueixi les emissions, una oficina de transició energètica perquè les empreses puguin abaratir els costos»

Els comuns plantegen l'urbanisme com una forma d'apropar el feminisme als carrers: «S'ha d'entrendre que hi ha diversitat de persones, no només homes de mitjana edat amb perfecta funcionalitat física» ha assegurat Ana Querol durant l'entrevista. També ha parlat que els barris necessiten tenir una visió específica per a cada un: «És necessari que hi hagi vida en tots els barris, s'ha d'apropar el barri a la gent.»

Querol proposa posar en marxa dues proves pilot al Servei d'Atenció Domiciliària perquè passin a treballar en petites unitats d'acció als barris on hi viuen més persones grans. Serien al sector Valldaura-Plaça Catalunya i al Poble Nou i Mion-Puigberenguer. A aquestes «superilles socials» s'hi haurien d'anar afegint peces com la coordinació de l'atenció a la dependència amb els serveis sanitaris i altres serveis municipals.

La candidata a l'alcaldia de Manresa ha assegurat que la situació de Catalunya passa per pactar i poder fer un referèndum: «Una força política no pot ser la que decideixi aquesta situació, i això passa per fer un referèndum a la ciutadania»

Dijous a les 18.15 h serà el torn de Marc Olivé de Primàries Manresa.