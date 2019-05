Felip González, candidat del PSC a Manresa: «El futur és que ens parem a parlar»

El candidat del PSC a Manresa, Felip González, ha explicat a l'entrevista en directe a Regió7 que l'eix central del seu programa gira entorn a les persones. Però segons l'alcaldable del PSC, el que més afecta als ciutadans és la vulnerabilitat: «Hi ha molta gent que té problemes per arribar a final de mes, problemes per tenir un sostre i per tant aquest és el principal objectiu que ha de tenir un Ajuntament».

El socialista ha dit que un dels principals punts del seu programa és millorar la qualitat de vida de les persones grans: «Viure sol és trist, per tant la tele assistència és un dels aliats que poden ajudar aquest col·lectiu». Ha parlat sobre la idea de combinar els joves amb la gent gran dins d'un mateix habitatge: «Els universitaris podrien fer companyia als avis, així els joves aconsegueixen un lloc per viure econòmic i l'avi té algú amb qui estar».

Segons González, cal refer el pla de mobilitat i incidir en les voreres i la via pública, en comptes d'asfaltar carreteres com s'ha fet en aquesta legislatura passada: «Es van gastar 3 milions en asfaltar carrers, nosaltres els haguéssim gastat en millorar les voreres per ajudar el pas a la gent que va amb cadira de rodes, cotxets, etc». El socialista també ha parlat del bus com a eina per reduir el trànsit i assegura que rebaixant el preu del bitllet senzill i fent un transport públic econòmic, s'aconseguiria ajudar a totes les persones que es desplacen fins el centre i de rebot es reduiria el trànsit de la ciutat.

L'alcaldable socialista per Manresa ha dit que el futur econòmic de Manresa passa per «frenar» i reunir-se les diferents branques del sector per aconseguir un objectiu beneficiós: «Hem d'ajuntar-nos tota la gent amb un cert lideratge i no parar de parlar fins que sapiguem què volem fer amb la Manresa del 2035». González afirma que les ciutats que s'han assegut per debatre i decidir són les que han aconseguit millorar en el sector de la indústria, i posa l'exemple del parc científic de Terrassa.

L'alcaldable ha acabat l'entrevista explicant l'anècdota sobre els cartells que hi ha per Manresa amb el seu nom en català i castellà: «El meu pare em va posar el nom de Felipe pel meu sogre i al meu DNI també ho posa, però com a bilingüe que sóc també se'm pot dir Felip. Normalment quan parlo en castellà dic Felipe i quan és en català, Felip».

Dimarts a les 18 h ens acompanyarà Marc Aloy d'ERC Manresa.