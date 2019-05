El candidat d'ERC Manresa: «La ciutat és de tots i l'hem de fer els ciutadans»

El candidat d'ERC Manresa, Marc Aloy, ha explicat a l'entrevista en directe de Regió7 que el seu programa gira entorn a les persones. Els republicans posen èmfasi en les polítiques socials i en les eines que ajuden a millorar la ciutat: «Parlem d'educació, segregació escolar, cultura i esport com a eines de cohesió social», ha afirmat Aloy.

El republicà ha dit que un dels reptes més importants com a ciutat és la mobilitat: «Farem un pla de mobilitat integral amb els municipis veïns més propers, és important teixir una xarxa que ens comuniqui amb els municipis del costat». També s'ha parlat sobre el turisme i la marca «Manresa 2022», incidint en la natura que envolta la ciutat i les rutes que hi ha per poder senderisme o running.

«Hem d'aconseguir que totes les empreses de la comarca i dels voltant puguin desenvolupar la seva activitat amb normalitat», explica Aloy. El candidat d'ERC vol donar més suport al centre tecnològic que es punter al país i aprofitar les universitats per atraure llocs de treball en recerca científica, i també ha explicat que és important «desencallar» el parc tecnològic que ha estat «congelat» durant més de 10 anys per la crisi econòmica.

En l'àmbit d'educació, el candidat republicà s'ha mostrat ferm: «Hem de treballar en la segregació escolar, no pot ser que tinguem centres on hi ha un 90% de persones del mateix origen i en altres centres la mateixa situació però amb un origen diferent».

«La primera cosa que faria si fos alcalde és elaborar un pla de govern que es faria conjuntament amb la ciutadania», ha afirmat el candidat d'ERC a l'alcaldia de Manresa. Un dels punts en els que volen treballar és el sistema de presa de decisions per poder convidar els ciutadans a formar-ne part.

Aquest dimecres a les 18 h entrevistem en directe a Valentí Junyent, actual alcalde de Manresa i candidat de Junts per Manresa. Podràs seguir l'entrevista pel Facebook de Regió7 i al web.