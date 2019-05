La candidata de Fem Manresa: «Hi ha hagut una gestió grisa els últims anys a l'Ajuntament»

«Volem posar especial èmfasi en que les persones puguin viure dignament tenint una feina i passejant pels carrers de Manresa». Amb aquestes paraules marca les prioritats de Fem Manresa, segons la seva candidata, Roser Alegre, que aquest dijous ha participat en una entrevista en directe emesa per Regió7. El seu programa de cara a les municipals, diu, parla sobretot de «vida» i ha llançat una crítica al govern de Junts per Manresa, en afirmar que «hi ha hagut una gestió grisa els últims anys a l'Ajuntament».

La cupaire ha començat desgranant una de les propostes que ofereixen com a partit, la cuina central municipal: «Oferirem menjar del regadiu local, incentivant l'aliment local. La idea és que pugui tenir un funcionament diari». Un altre punt important ha estat la municipalització de la zona blava que fins el 2023 hi ha una concessió i no s'hi podrà actuar. Però segons Alegre s'ha d'augmentar els carrils bicis per millorar la viabilitat.

«Els principals motors d'una ciutat han de ser els veïns i veïnes», ha respòs la candidata de Fem Manresa en referència a models econòmics basats en el turisme. Alegre diu que no s'han d'anar a buscar empreses externes i potenciar els negocis que estan al municipi: «Cal buscar l'empresari local i afavorir, per exemple el regadiu local en el cas d'una hipotètica cuina central per donar proximitat a la gent del territori».

Finalment, Roser Alegre ha parlat sobre la necessitat de Manresa: «El municipi necessita creure's el què és, una ciutat plural amb un munt de vida per treballar i viure. Sense obviar la voluntat de la ciutadania»

Aquest divendres acabem amb les entrevistes als candidats i ens acompanyarà a les 18 h, el candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Manresa, Andrés Rojo.