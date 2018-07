Manresa estrena la celebració del Mil·lenari Oliba amb un espectacle artístic nocturn a la Seu

L´associació Rutes del Romànic és l´entitat que gestiona el Camí Oliba, un sender que uneix Montserrat i els Pirineus i recorre els indrets més representatius de l´art romànic català a la Catalunya interior. Amb l´objectiu de commemorar el Mil·lenari Oliba i, en paral·lel, donar a conèixer el camí, s´han organitzat 4 esdeveniments artístics sota el nom de "Oliba Episcopus: Camins".

Els actes, que seran gratuïts, tindran lloc a la Seu de Manresa (el 7 de juliol), al monestir de Santa Maria de l´Estany (el 18 d´agost), al monestir de Sant Joan de les Abadesses (el 29 de setembre) i al Palau de l´Abadia i a la Catedral de Vic (el 27 d´octubre).

Manresa acull el primer esdeveniment

"Homo Faber: Oliba constructor", és el títol de l´actuació artística que acollirà la Basílica de la Seu i que mostra la vessant de l´Abat i Bisbe Oliba com a constructor. Es tracta d´un espectacle totalment singular que començarà a les 10 de la nit, un horari poc habitual, on els assistents podran gaudir del temple d´una manera totalment diferent.

Els visitants primer faran un petit tastet de productes locals, i després iniciaran un recorregut per diferents espais de la basílica, on trobaran intervencions artístiques com projeccions de llum des de les cobertes, creacions artístiques i música en directe.

La creació i direcció de l´esdeveniment anirà a càrrec d´Antoni Madueño i estarà produïda per Temps de Joglars. Els artistes participants seran Pep Aymerich, Jordi Esteban, Lucía Samitier, Arturo Palomares, Roger Subirana, Sílvia Isach-Sinoca i el mateix Antoni Madueño.

L´esdeveniment és gratuït i no és necessària la inscripció prèvia.

La proposta d´acció artística

Manresa és la primera d´una creació en quatre parts que aglutina accions al voltant de la figura del bisbe, un diàleg entre música medieval i art contemporani, inscrit radicalment en el territori a través del Camí Oliba.

Totes les accions tenen en comú que durant l´espectacle el públic circularà a través dels espais patrimonials en una descoberta poètica i simbòlica a través de la llum, el so, la música, la forma i la paraula. Les músiques d´Oliba conviuran amb elements visuals projectats (mapping, vídeo-art ), dansa contemporània, i escultures de llum, adaptades als espais en cada situació.

Les peces musicals interpretades són obres catalanes dels segles XI i XII , composades o copiades als scriptoria promoguts per Oliba, amb un treball musicològic de recerca i documentació, interpretades per músics especialitzats en el repertori medieval de reconeguda trajectòria.

Activitats complementàries

Al llarg dels caps de setmana on es realitzaran les diferents representacions artístiques, s´han programat diverses activitats que es detallaran al web del Camí Oliba (www.camioliba.cat): visites guiades, conferències i fins i tot la inauguració de l´exposició Oliba Episcopus al Museu Episcopal de Vic, que s´inaugurarà a finals d´octubre.

Per a més informació: Associació Rutes del Romànic | T.646295701 | camioliba@gmail.com | www.camioliba.com, Basílica de la Seu T.938721512 gestio.laseumanresa@gmail.com, Oficina de Turisme de Manresa T. 938784090· turisme@manresaturisme.cat · www.manresaturisme.cat