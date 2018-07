Un film de terror amb els millors atributs

HEREDITARITY

? Estats Units, 2018. Terror. 126 minuts. Direcció i guió: Ari Aster. Intèrprets: Toni Collette (Annie Graham), Gabriel Byrne (Steve Graham), Alex Wolff (Peter Graham), Milly Shapiro (Charlie Graham), Ann Dowd (Joan), Austin R. Grant (Stoner) i Lorenzo Silva (noi skater). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Multicines (Abrera).

Què tenen en comú la música heavy i el cinema de terror? Son dos universos artístics que compten amb una legió incondicional de militants. I així, els seus entusiastes reben apassionadament (i sense complexos) qualsevol de les seves propostes. El cinema fantàstic es revela com un dels gèneres més prolífics i sovint ens trobem amb pel·lícules que reprodueixen mecànicament les fórmules més gastades. Però estem d'enhorabona, perquè s'acaba d'estrenar Hereditary, la prodigiosa opera prima d'Ari Aster, que s'ha convertit, d'ençà que es va presentar a Sundance, en una de les sensacions de la temporada. Una obra important que s'afegeix a la llista de llargmetratges terrorífics excel·lents ( Babadook, La bruja, It Follows, etc.) que han sabut recentment transcendir els llocs comuns més sovintejats pel gènere fins esdevenir aportacions vertaderament personals i contundents. Hereditary ens capbussa en el malson que pateix la família d'Annie Graham, una galerista, poc després de la mort de la seva mare. La premissa argumental apunta, d'entrada, en una direcció molt tractada pel fantàstic actual (un casalot, un fenomen extranatural amenaçant), però el jove director demostra des de la primera seqüència que juga en una altra lliga. Aster, admirador declarat d' Amenaza en la sombra (un dels clàssics més torbadors dels setanta), conrea amb un virtuosisme aclaparador un terror extremadament subtil, en què preval una atmosfera subtilment malsana sobre els cops d'efectes sanguinolents més previsibles. Una magnífica Toni Collette (la mare de la memorable El sexto sentido) encapçala el repartiment d'aquesta peça de terror, construïda amb l'orfebreria més fina, que culmina amb un final de traca i mocador. Absorbent i imprescindible.