Imagina't ja té a punt la nova temporada; mira tots els espectacles que la formaran

La programació de la nova temporada d'Imagina't per a públic familiar ja és a punt. L'entitat manresana, que des de fa quaranta anys s'encarrega de la programació d'espectacles adreçats als més petits de la casa, portarà la propera tardor cinc espectacles amb l'objectiu de promoure la formació de nous públics per a les arts escèniques i contribuir a la seva formació personal i cívica.

La programació d'Imagina't s'encetarà amb l'espectacle pensat per a infants a partir de 3 mesos fins a 3 anys 'l'Arbre de la Jana', a càrrec del Grup Vocal Mezzos que es podrà veure en tres funcions a la Sala Petita del Kursaal el dissabte 15 de setembre (12h, 17:30h i 18:30h). La companyia Néstor Navarro portarà el dissabte 29 de setembre a l'Espai de la Plana de l'Om l'espectacle 'l'Ombra de Pinotxo', una nova versió amb ombres xineses, titelles i marionetes del clàssic Pinotxo. El 20 d'octubre la companyia '2princesesbarbudes' serà al Teatre Conservatori amb el concert 'Sempre de vacances'. El 10 de novembre el Teatre Conservatori acollirà el muntatge 'Hi ha res més avorrit que una princesa rosa?' de Raquel Díaz Reguera i dirigit per Paco Mir (El Tricicle), una proposta que vol trencar amb alguns tòpics dels contes de princeses i reflexionar sobre la igualtat d'oportunitats entre nens i nenes.

El 24 de novembre finalitzarà la programació al Teatre Conservatori amb 'Superbleda' de la companyia La Bleda, un espectacle recomanat a partir de 3 anys una proposta que vol fer obrir els ulls als superpoders de cadascú.

A més a més de la programació d'Imagina't aquesta propera tardor el Kursaal acollirà dos espectacles dins del cicle "Petit Kursaal", el qual com en el cas d'Imagina't s'adreça al públic familiar i sobre tot al públic infantil.

El cicle s'iniciarà el dia 4 de novembre amb l'espectacle "Naturalment" de Dàmaris Gelabert el qual tindrà lloc a la Sala Gran del Kursaal on es podrà gaudir d'una proposta variada que va des de la música mediterrània fins al country, passant pel rock, la rumba i la bossa nova.

Onze funcions d'«El meu primer Nadal al Kursaal»

Per finalitzar el cicle serà el torn de l'espectacle "El meu primer Nadal al Kursaal" que ja es tradició dins la programació del Kursaal i enguany celebrarà la seva sisena edició; tindrà lloc el 27 i 28 de desembre, i el 2, 3 i 4 de gener amb un total d'onze funcions a la Sala Petita del Kursaal on els dos protagonistes el Jan i la Júlia convidaran els més petits de casa a viure amb ells la màgia del Nadal.

Les entrades dels espectacles d'ambdós cicles ja són a la venda. Es poden comprar a les taquilles del Teatre Kursaal, per Internet (www.kursaal.cat), i una hora abans de la representació al mateix espai de la funció.

Preu i descomptes de les entrades

Les entrades d'Imagina't tenen un preu de 8 euros (6 amb el carnet d'Imagina't i el Galliner) excepte el primer espectacle "l'Arbre de la Jana" el qual té un preu únic de 6 euros. Per altra banda les entrades de l'espectacle "Naturalment" de Dàmaris Gelabert que es poden comprar per 15 euros (12 amb el carnet del Galliner i per les persones majors de 65 anys) i les entrades de "El meu primer Nadal al Kursaal", per 10 euros.