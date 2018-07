Pep Sala: «No enganyem ningú, sense el Carles no es pot fer un concert de Sau»

Tocar al Gran Teatre del Liceu per primera vegada és la il·lusió que s'amaga darrere de la gira per commemorar el trentè aniversari de la formació de Sau, el duet que van liderar Pep Sala i Carles Sabater. La idea va sorgir el 31 d'octubre passat mentre els músics i tècnics revivien el primer concert de la banda, la nit de la castanyada del 1987 a Vilanova de Sau. «Aquell dia vam decidir que teníem un compte pendent: fer un concert al Liceu perquè hem tocat arreu, fins i tot en llocs que ja ni existeixen, però mai al Gran Teatre», explicava Pep Sala.

D'aquest embrió va néixer Sau30, una gira amb una desena de concerts que no significa el retorn del grup i que després de l'èxit al festival Strenes arribarà el 14 de juliol a l'Anòlia d'Igualada per obrir el certamen igualadí, que se celebrarà fins al 21 de juliol amb tots els concerts gratuïts. «No volem enganyar a ningú, sense el Carles és impossible fer un concert de Sau», subratllava Sala en referència a la mort prematura del cantant i actor als 36 anys. La seva és, doncs, «una banda sense futur», sense cap «estratègia de màrqueting» i dirigida a activar la nostàlgia de tota una generació.

Així doncs, Sau30 –amb els músics i l'equip tècnic de les gires de Sau– portarà el seu «pa amb tomàquet ballable», perquè «rock és un concepte massa ampli» als escenaris del RRandom Music Festival, de Sons del Món, de l'Anòlia i la Seu vella de Lleida. Uns concerts en què Sala i els altres components de Sau -Carles Oliver, Josep Sánchez, Ramon Altimir i Joan Capdevila-estaran acompanyats per la veu del cantant mataroní Jonathan Argüelles. Temes com El tren de mitjanit, És inútil continuar, Envia'm un àngel o Boig per tu formen part d'un repertori natural per a Argüelles, gran coneixedor de la música del grup perquè va formar part de la banda de tribut Tornem a Sau.

«El Carles era el cantant de Sau i jo soc el cantant de Sau30. Canto les cançons que cantava el Carles però no l'estic substituint, perquè ell és insubstituïble», remarcava Argüelles, que va voler dedicar-se a la música després de veure un directe de Sau quan tenia cinc anys. «És entre tots que intenten omplir el buit que va deixar», afirmava Sala, que recordava que Sabater «va deixar una petjada en els àmbits personal i artístic molt gran».

Després que la mort de Sabater, els seguidors de Sau van quedar orfes d'una banda que va marcar la història del rock català: «Vam pertànyer a una generació determinada que va coincidir amb els Jocs Olímpics de Barcelona, amb un benestar social i una reafirmació del país un cop acabat l'espant de la Transició». Tot plegat en un panorama musical en què el duet aconseguia omplir estadis de més de 10.000 persones. Com les 12.000 persones que van encabir a la Monumental quan van enregistrar el primer disc en directe en el que encara és «el concert més important de la història de Sau».