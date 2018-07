Albert Casas paeix la crisi amb una peça teatral en clau d'humor

Crisi o estafa, el cert és que l'economia mundial fa deu anys que està en una sotragada profunda i les conseqüències han afectat els més vulnerables però també molts que navegaven a favor del vent. Albert Casas (Manresa, 1963) va patir el cop en la pròpia pell -l'empresa familiar Tubs Casas va haver de tancar portes fa vuit anys- i, un cop assimilada i digerida, ha convertit l'experiència en una peça teatral d'aires còmics que porta el contundent i gens complaent títol Una història de la puta crisi. «Jo no sóc el protagonista», adverteix, però no nega el pòsit biogràfic que impregna el text.

«M'interessava parlar de la hipocresia que envolta la crisi més que no pas de la crisi en si mateixa», explica Casas d'una obra que, curiosament, ha estat a Castelló on primer s'ha representat. El protagonisme del muntatge, en el qual hi ha fins a cinc personatges, és en Rufi, «un autònom a qui les coses no van gens bé». El dramaturg manresà, autor del text de dues edicions de la Innocentada, apunta que «en Rufi, abans de la crisi, teni el suport de tothom, però quan deixa de ser solvent li giren l'esquena». Quan la sort li torna a bufar de cara, la indiferència es capgira de nou.

Casas no s'amaga: «Això, jo ho he percebut en primera persona, però també en les vivències d'altres». L'autor afegeix que «hauria pogut escriure un drama, però no calia, el drama ja està viscut, em venia més de gust posar-hi humor. Cadascú s'agafa la vida com vol o com pot, i jo vaig decidir obrir-me i escriure l'experiència que estava passant, bàsicament per enriure-me'n».

A través dels contactes que fa a la xarxa social Facebook amb persones i associacions del món de l'escena, Casas va oferir el text d' Una història de la puta crisi al Grup Baladre, que actua a la província de Castelló. «La directora, Remei Sánchez, em va demanar que li passés el primer acte, després tota l'obra i, al final, em va respondre que muntarien l'espectacle». Després de l'estrena del 20 i 21 de gener al Teatre El Raval de la localitat castellonenca, a la qual va assistir l'autor manresà, l'obra es va veure al Centre Cultural la Marina del Grau, i ja hi ha funcions previstes a Benassal, Eslida, Alcalà de Xivert, Sant Rafael del Riu i Morella.

Tal com s'explica en el requadre adjacent, a mitjan juliol es farà un muntatge a Palà de Torroella. La intenció de Casas és continuar donant a conèixer el text «perquè m'agradaria que alguna companyia el pogués representar arreu de Catalunya».