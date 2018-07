Un documental sobre el llegendari bussejador Jaques Mayol, aquest dijous, a Manresa

Dins del marc del cicle El Documental del Mes, coordinat per MEES i CineClub, es podrà veure aquest dijous, 5 de juliol, a les 8 del vespre a l'espai Plana de l'Om de Manresa, 'Dolphin Man' de Lefteris Charitos, una immersió total a l'esbojarrada vida d'aquest atleta, filòsof i aventurer que va obrir les portes a una nova relació entre l'ésser humà i el mar.

"L'home que se submergeix aguantant la respiració s'assembla als mamífers marins. Hi ha un dofí adormit en cadascun de nosaltres". Jaques Mayol dividia la seva vida entre dins i fora de l'aigua. Va viatjar per tot el món –Les Bahames, l'Illa d'Elba a Itàlia, la costa Tateyama a Japó o les illes gregues del mar Egeu– i mica en mica va guanyar-se l'admiració dels seus companys i seguidors, no només per batre rècords de profunditat sinó també per promoure la necessitat de tornar a connectar amb la natura. Com es pot descobrir l'afinitat més profunda entre els éssers humans i el mar?

Jaques Mayol és considerat el millor bussejador de la història i la seva esbojarrada vida va servir d'inspiració a la pel·lícula de culte Le Grand Bleu (1988), de Luc Besson, Mayol va revolucionar el busseig lliure combinant les tècniques del ioga i zen. Amb això, els exercicis de relaxació i de meditació han esdevingut elements claus per poder aguantar més estona sota l'aigua i forçar els límits del cos i la ment. Però la vida de Mayol va tenir una altra cara menys amable, i és que la seva frenètica activitat i la seva gran ambició va deixar a una família desatesa, cosa que amb els anys li va produir un gran sentiment de culpa que el va precipitar a un tràgic final.

'Dolphin Man' és el retrat de la vida i el llegat de Jaques Mayol, conegut com l'home-dofí, el bussejador en apnea que va batre el rècord dels 100 metres de profunditat, i que va proposar una nova relació entre els éssers humans i el mar; no només concebre'l com un gran dipòsit d'aigua salada, sinó també com una porta a conèixer-se a un mateix. Una història immersiva i una experiència sensorial i transformadora que ens connecta amb el nostre jo interior.

El director Lefteris Charitos va estudiar cinema al Royal College of Arts de Londres. Ha dirigit diverses sèries de ficció i no ficció per a la televisió grega, incloent-hi les aclamades sèries de documentals històrics 1821 i The Journey of Food. Dolphin Man és el seu primer llargmetratge documental.

L'entrada al documental del mes és gratuïta. La propera cita del cicle serà el dijous dia 6 de setembre (20:00h) amb el documental 'Over the limit' de Marta Prus.