El FeMAP Social farà 17 concerts en centres de gent gran, salut mental i discapacitats

El Festival de Música Antiga dels Pirineus torna a apropar la cultura a diversos col·lectius que hi tenen més dificultats d'accés, com ara la gent gran, les persones amb diversitat funcional o les que tenen malalties mentals. Guiats pel Conservatori de Música dels Pirineus, s'han programat 17 concerts, dos més que l'any passat, que es duran a terme en diversos centres i que estan situats a les comarques de l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i la Vall d'Aran. En aquesta tercera edició del FeMAP Social també s'han organitzat sis tallers explicatius i orientatius previs a alguns dels concerts de la programació oficial del festival.

El Taller Claror de la Seu d'Urgell, que dona servei a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Alt Urgell, va acollir ahir dilluns un dels disset concerts que formen part de la programació del FeMAP Social. Amb l'actuació d'un quartet de corda, conformat per alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus, es va aconseguir apropar els usuaris a la cultura per una estona. D'aquesta manera, el festival torna a refermar la seva aposta més transversal i integradora. Segons va explicar la responsable del programa, Gemma Guàrdia, es va optar per buscar una fórmula que fomenti la interacció amb el públic.

Per la seva banda, el director del conservatori pirinenc, Xavier Llobet, va destacar la importància que té per al seu alumnat el fet de poder participar en iniciatives d'aquest tipus, ja que, segons va dir, els ajuden a «trobar-se amb la realitat». A més, Llobet va afirmar que per a ells representa una eina cap a la «professionalització», un dels principals objectius que té la formació musical més enllà de les aules. El quartet de corda que actua pels diversos centres ha estat triat mitjançant un concurs, al qual s'hi van presentar una dotzena d'estudiants, i tindrà, com a contrapartida, un ajut per finançar els seus estudis.

A banda dels concerts del cicle Música a domicili, també s'han programat sis tallers explicatius i orientatius previs, que també s'adrecen a col·lectius que, en el seu cas, han assistit o tenen previst fer-ho a alguna de les actuacions de la programació oficial del certamen. En aquest sentit, la segona tinent d'alcalde de la Seu d'Urgell i regidora de l'àrea d'atenció a les persones, Anna Vives, va destacar el fet que el festival apropi la música «als llocs més recòndits del país i de la societat». També va voler agrair la seva «sensibilitat» cap a aquestes persones i va considerar que tot plegat «dona un afegit de qualitat humana a la grandíssima qualitat musical del festival».