El Festival Beatles Weekend ret homenatge als 50 anys de 'Yellow Submarine'

El Festival Beatles Weekend, que se celebrarà a l'Estartit, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), de l'11 al 15 de juliol, està dedicat als 50 anys de la cançó 'Yellow Submarine'. En el marc de l'efemèride, la tretzena edició del festival projectarà la pel·lícula del mateix títol en pantalla gegant a l'aire lliure. A banda, el festival comptarà amb la presència com a convidat especial de Rod Davis, fundador amb John Lennon del grup The Quarrymen. Davis oferirà una xerrada musical sobre la música 'skiffle' i l'arribada del rock a Anglaterra i sobre el mateix grup The Quarrymen, embrió dels Beatles quan s'hi van incorporar Paul McCartney i George Harrison. Davis també rebrà el Premi Beatlemaníac de l'any i participarà en el concert del dia 14 al nou emplaçament del Molinet.

Aquest any els grups convidats seran British Invasion, The Scarbeats i The Soul Sisters, en un espectacle de més de 3 hores que recorrerà la trajectòria dels Beatles dels orígens a l'etapa en solitari dels seus membres.