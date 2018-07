El Grec 2018 arrenca amb l'antiga història del rei Guilgamesh

«El poema de Guilgamesh, rei d'Uruk», dirigida per Oriol Broggi, ha donat aquest dilluns el tret de sortida al Grec 2018 Festival de Barcelona al Teatre Grec. En declaracions a l'ACN, Broggi ha manifestat que aquest rei se n'adona que «la vida és curta i finita i ell vol ser immortal i traspassar el límit que l'imposa la naturalesa». Aquest és un dels temes d'aquesta epopeia sumèria, una de les ficcions més antigues de la humanitat, que ha omplert el Teatre Grec en la inauguració del festival. L'espectacle es tornarà a representar aquest dimarts i dimecres. «Per fer la inauguració hi havia el text perfecte que és aquesta història antiga, la primer escrita trobada de la humanitat», ha explicat Broggi.

Aquesta és una epopeia sumèria que recrea les vivències, cap al 2700 abans de Crist, de Guilgamesh, rei de la ciutat d´Uruk. Entre les tauletes de fang que van aparèixer a les restes de l´antiga Nínive i altres zones de l'Orient Pròxim hi havia fragments de l'obra «El poema de Guilgamesh», que conté algunes de les històries més populars del món occidental, entre les quals el cèlebre episodi del diluvi universal. També és una història d´amistat i de descens als inferns que ha passat per moltes mans i té moltes versions.

Broggi ha assenyalat que Guilgamesh representa l'inici de l'home civilitzat, és a dir, de l'home que té una civilització que l'acull i que «comença a dominar la natura d'una manera bona amb una part més salvatge». Fins que arriba un moment en què el rei desitja la immortalitat. Aquest és un dels temes principals del muntatge.

El director de La Perla 29 ha indicat que els grans textos com aquest, 'Edip' o 'La flauta màgica' és similar el seu procés d'acostament a l'obra i descobrir coses noves. Ha alertat que és perillós quan és massa culte l'obra perquè «el públic se'n pot apartat i no sentir-se'n inclòs», però 'El poema de Guilgamesh, rei d'Uruk' és «molt popular, senzill i simple». En aquest context, ha afegit,«l'espectador ha de trobar unes claus de lectura i entendre-ho, disfrutar-ho».

Marina Mascarell és la coreògrafa i Jeroni Rubió Rodon ha realitzat adaptació del text. L'obra compta amb els actors Màrcia Cisteró, Toni Gomila, Sergi Torrecilla, David Vert, Ernest Villegas, Marta Marco, Clara Segura, Lluís Soler i Ramon Vila, amb la participació especial d´un cor d´actors i actrius afins a La Perla29. La interpretació musical és a càrrec Yannis Papaioannou.



Una gran epopeia

Per la seva part, Francesc Casadesús, director del Grec, ha reconegut, també en declaracions a l'ACN, que estan «emocionats contents i excitats, i que comencen aquesta edició de la millor manera possible«. Casadesús ha recalcat que s'arrenqui amb la que diuen que és la història més antiga del món i que explica una gran epopeia d'un heroi.