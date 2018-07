Imagina't obrirà temporada amb una obra per a nadons

La programació de la nova temporada d'Imagina't per a públic familiar s'obrirà el 15 de setembre amb un conte musical per als més petits, L'Arbre de la Jana, del Grup Vocal Mezzos, pensat per a nadons a partir de 6 mesos i fins a 3 anys. L'obra es podrà veure en tres funcions a la Sala Petita del Kursaal (12, 17.30 i 18.30 h).

La resta de la programació -adreçada a nens i nenes a partir de 3 anys- es completarà amb quatre propostes més: L'Ombra de Pinotxo, de la companyia Néstor Navarro, que portarà el dissabte 29 de setembre a l'Espai de la Plana de l'Om una nova versió amb ombres xineses, titelles i marionetes del clàssic de Carlo Collodi; el concert Sempre de vacances, que la companyia anoienca 2princesesbarbudes oferirà el 20 d'octubre al Teatre Conservatori; iel muntatge Hi ha res més avorrit que una princesa rosa?, de Raquel Díaz Reguera. Dirigida per Paco Mir (El Tricicle), l'obra, que vol trencar els tòpics dels contes de princeses i reflexionar sobre la igualtat d'oportunitats entre nens i nenes, es podrà veure el 10 de novembre, també al Teatre Conservatori. En el mateix equipament es clourà la programació, el 24 de novembre, amb Superbleda, de la companyia La Bleda, un espectacle per redescobrir els superpoders de cadascú.



Petit Kursaal

El cicle Petit Kursaal, que també s'adreça al públic infantil, sumarà dos espectacles més: Naturalment, de la pedagoga i musicoterapeuta Dàmaris Gelabert, que torna a la Sala Gran del Kursaal on l'octubre passat ja va omplir-la amb dos concerts; i El meu primer Nadal al Kursaal, que celebrarà la seva sisena edició amb onze funcions el 27 i 28 de desembre, i el 2, 3 i 4 de gener.