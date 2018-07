L'imaginari de Joan Brossa inspira dos espectacles que es representen a La Seca

L'univers del poeta Joan Brossa i la capacitat creativa dels joves valors s'uneixen en els dos muntatges teatrals que es poden veure a La Seca-Espai Brossa de Barcelona: Brossa't -fins al 8 de juliol- i Estrip-tesi -des del 18 de juliol fins al 5 d'agost. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'equipament del Born i l'Institut del Teatre gràcies a la qual es concedeixen unes beques de residència per desenvolupar propostes escèniques a partir de l'imaginari de Brossa.

Ambdós muntatges són un de sol que, segons Ferran Madico, director artístic de La Seca, «donen cabuda al talent que ha generat la convocatòria». Creat i protagonitzat per Àlvar Triay, Catalina Florit, Francesca Vadell i Salvador Miralles, Brossa't tracta de qüestions actuals com la guerra, la situació a Catalunya, la llibertat d'expressió i la política a partir dels poemes visuals Mosca fera, L'antifaç, La bota i Record d'un malson.

Per la seva part, Estrip-tesi és un collage de qüestions i llenguatges escènics. El seu creador, Roger Torns, explica que «l'espectador es troba un espai molt dividit amb escenes de diferents tons, amb una pel·lícula en directe, un documental, titelles i òpera per parlar de l'expropiació de la cultura per instal·lar-hi la por».