Manresa Teatre Musical estrena sala d'espectacles amb deu funcions

?L'escola Manresa Teatre Musical va realitzar el passat cap de setmana sis funcions del musical Aladdin, a càrrec del grup de joves, i quatre de Chicago, amb la colla d'adults, per estrenar la sala polivalent per a setanta persones habilitada dins de les instal·lacions del centre. MTM ha instal·lat una grada per al públic, ha posat una bona dotació de focus i ha creat una cambra negra que dona la possibilitat de fer diferents configuracions de l'escenari. Al llarg dels dos dies, van passar per l'escola uns cinc centenars d'espectadors, per veure el treball realitzat per un total de 42 intèrprets.