Música aquest estiu als castells de Claramunt i Cardona i la casa de Prat de la Riba

Els castells de Cardona i de Claramunt i la Casa Museu Prat de la Riba són tres dels espais gestionats per la Generalitat de Catalu-nya que acolliran activitats culturals durant els mesos d'estiu. Amb la finalitat d'apropar el públic al patrimoni que es pot visitar en monuments i jaciments d'arreu del país, s'han programat prop d'un centenar de propostes.

Dissabte, 7 de juliol, al castell de Claramunt, se celebrarà una nova edició de l'Anoia Folk, amb dos concerts. El primer, a les 20.30 h, serà per al públic familiar: el grup Ai l'às presentarà l'espectacle de cançons i danses Vola imaginació. Dues hores més tard, serà el torn de Guillem Roma i la seva banda, que interpretaran els temes del seu darrer disc, Connexions. L'entrada val 8 euros (2 euros per a nois i noies de 6 a 15 anys; gratuït menors de 5 anys). Es poden comprar els tiquets de forma anticipada a Posa'l Disc (93 805 15 31).

La col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona, per la seva banda, serà escenari de dos concerts. El 14 de juliol, a les 19.30 h, el cantautor solsoní Roger Mas tocarà els temes del seu últim treball, Parnàs (entrada gratuïta). El 16 d'agost, a les 22 h, se celebrarà un concert amb alumnat de l'Acadèmia Internacional del Solsonès, amb obres de Mozart i Rakhmàninov. Les entrades valen 15 euros (gratuït per als menors de 18).

El dia 1 d'agost, la Casa Museu Prat de la Riba commemorarà un any més l'aniversari de la mort del polític que va néixer i morir en aquest espai. L'acte institucional tindrà lloc a les 19.30 h, i una hora i mitja més tard es podrà gaudir d'un concert -d'entrada gratuïta- del grup Kol·lontai, un quartet format per Montse Castellà, Meritxell Gené, Sílvia Comes i Ivette Nadal. La banda presentarà el seu primer disc, Cançons violeta, on musiquen poemes d'autores com Maria Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Montserrat Roig, Sílvia Bel i Marina Garcés, entre d'altres. El muntatge reivindica el paper de la dona en la soceitat i tracta sobre la llibertat i la igualtat.

A més de la Catalunya Central, les activitats es duran a terme en espais d'arreu del territori català com el jaciment grecoromà d'Empúries, el conjunt monumental de Centcelles, la Cartoixa d'Escaladei, Sant Pere de Rodes i Olèrdola, entre d'altres.