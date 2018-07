Violència de gènere i la Innocentada, bagatge d'un escriptor que ja pensa en la primera novel·la

«Jo no em sento un escriptor, si m'ho diuen tinc la sensació que sóc un intrús», afirma sorprenentment Albert Casas, que ja ha signat cinc guions teatrals i en breu vol començar la seva primera novel·la. «He arribat fins aquí no per vocació sinó per accident. Quan el genoll va dir prou, no sabia què fer durant les hores que abans dedicava a entrenar-me, i em va donar per escriure», explica.

La trajectòria d'Albert Casas es va iniciar fa vuit anys amb dues estrenes de signe divers. D'una banda, l'autor manresà va signar el text d' Oms i la llum filosofal, el títol de la 53a edició de la Innocentada de Manresa, que va dirigir Cristina Morera. El 2010, Casas també va escriure i dirigir Laura?, que va tenir una vída efímera amb la representació que es va fer a Monistrol de Montserrat interpretada per Ferran Junyent.

«Era un monòleg que abordava el tema de la violència de gènere des del punt de vista del maltractador», explica Casas: «D'aquí en va sortir Diari de Martina, que vaig escriure perquè hi havia espectadors que em deien que havien trobat a faltar la Laura, la dona». Casas reconeix que escriure aquesta nova peça, estrenada el 2013 per dos grans intèrprets com Clara del Ruste i Jordi Figueras al Conservatori, «em va costar» pel dramatisme que porta implícita. «Des del 2014, cada any es representa a l'entorn del 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, amb l'actriu Àngels Torrens i l'actor Pere Font», afegeix Casas. En el repàs al seu currículum també s'hi ha de sumar Poco No-Do, que va ser la Innocentada del 2011, altre cop dirigida per Morera.