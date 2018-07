El 39è Festival de Cant Coral Catalunya Centre es presenta aquest divendres a Mas del Puig de Castellbell

El Mas del Puig de Castellbell i el Vilar acull aquest divendres al vespre la presentació pública del Festival de Cant Coral Catalunya Centre, que enguany proposa nou concerts de cant coral i música vocal del 15 al 24 de juliol. El certamen s´expandeix pel territori en una aposta clara d´esdevenir referent i un element estratègic cultural per a les comarques centrals. L´acte, que començarà a dos quarts de 9 del vespre, inclourà els parlaments institucionals i l´explicació detallada del programa.

Tast musical

L´acte preveu un concert del tenor Jordi Cortada, acompanyat del pianista Josep Buforn. També comptarà amb una breu intervenció de la Capella de Música Burés, que dirigeix Mireia Subirana.

Expansió important

El 39è Festival de Cant Coral Catalunya Centre s´expandeix arreu del territori aquest estiu i amplia l´oferta musical a nou concerts. A més, ho farà en escenaris emblemàtics com és el cas de la Basílica de Montserrat, l´església de la Cova de Manresa o el Castell de Balsareny. Organitzat per l´Ajuntament de Castellbell i el Vilar i la Capella de Música Burés el festival incorpora nous registres musicals més enllà de la música coral i oferirà actuacions de música vocal.

Grups de nivell

L´estrena del certamen portarà a la Basílica de Montserrat el cor de nens de la catedral de Salzburg que actuarà per primera vegada a Catalunya. La cloenda del festival serà a l´Església de la Cova de Manresa amb La Cappella Mariana, un conjunt txec polifònic de gran nivell i amb un prestigi europeu reconegut. En aquesta edició també participarà el grup filipí University of Santo Tomas Singers, referents de les corals universitàries d´Àsia i pioners en la introducció de nous repertoris corals. La coral femenina moldava Cor femení Cantaible de Chisinau completarà els artistes vinguts d´arreu. A nivell nacional es comptarà amb la participació del Cor Lerània i del músic Antoni Rossell.

Organització

El festival està organitzat per la Capella de Música Burés i l´Ajuntament de Castellbell i el Vilar i compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l´Ajuntament de Balsareny i l´Ajuntament de Sallent. En paral·lel, compta amb la col·laboració de l´Abadia de Montserrat, els Amics del Castell de Balsareny, la Cova, el Geoparc, l´Ajuntament de Casserres, el Grup Cantaire Sant Bartomeu i la Federació Catalana d´Entitats Corals.

Concerts i entrades

15-7-18

Cor de nens catedral Salzburg (Montserrat): Gratuït

17-7-18

Cor Lerània (Balsareny): 5 Euros

17-7-18

University of Sant Tomas Singers (Castellbell): 10 euros (socis de l´entitat) / 12 euros

18-7-18

Cor femení Cantabile de Chisinau (Castellbell): 10 euros (socis de l´entitat) / 12 euros

20-7-18

Antoni Rossell (Castellbell): 5 euros

20-7-18

Cor femení Cantabile de Chisinau (Sallent): a determinar

21-7-18

Concert Intercoral (Castellbell): 12 euros (socis de l´entitat) / 15 euros

22-7-18

Cor femení Cantabile de Chisinau (Casserres): a determinar

24-7-18

Capella Mariana (La Cova): 10 euros (socis de l´entitat) / 12 euros

Les entrades es podran adquirir a guixetes una hora abans de cada concert.