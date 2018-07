Alenada d'aire fresc a l'oficialisme americà

Con amor, simon

? Estats Units, 2018. Comèdia romàntica. 110 minuts. Direcció: Greg Berlanti. Guió: Isaac Aptaker i Elizabeth Berger, basat en la novel·la de Becky Albertalli. Intèrprets: Nick Robinson (Simon Spier), Jennifer Garner (Emily Spier), Josh Duhamel (Jack Spier), Katherine Langford (Leah Burke), Alexandra Shipp (Abby Suso), Logan Miller (Martin Addinson), Keiynan Lonsdale (Bram Greenfeld) i Jorge Lendeborg Jr. (Nick Eisner). Pantalles: Bages Centre (Manresa).



C on amor, Simon recrea per enèsima vegada una iconografia que hem vist anteriorment, amb més o menys fortuna, en nombroses pel·lícules nord-americanes: estudiants a punt de finalitzar l'institut que s'enfronten a l'arribada de la realitat adulta i que es veuen obligats a enfrontar-se a tot un seguit de conflictes emocionals i familiars.

El tercer llargmetratge de Greg Berlanti (va debutar fa divuit anys amb El club de los corazones rotos) no es diferencia en aquest sentit de moltes altres cintes que s'han apropat al mateix univers juvenil en el sempre compromès moment de trànsit existencial. Però sí que hi ha un tret significatiu que determina que es desmarqui nítidament (i amb valentia) d'altres propostes teòricament similars: el noi protagonista és gai.

Con amor, Simon apareix com la primera comèdia adolescent de Hollywood conduïda per un personatge que malda per sortir de l'armari. El film, inspirat en una novel·la de Becky Albertali ( Simon vs. The Homosapiens Agenda), suposa una alenada d'aire fresc en el cinema americà oficial. Berlanti ha teixit una comèdia romàntica amb tints dramàtics que evoca inequívocament el món de John Hughes, el rei del cinema adolescent dels anys vuitanta (pensem en títols tan influents com El club de los cinco o Todo en un día).

El cineasta estatudinenc no prescindeix, doncs, dels clixés, però sap insuflar un relat d'iniciació d'una sinceritat expositiva i d'una soltesa narrativa. El to és definitivament amable, però el resultat final no és ni trampós ni oportunista i sap transmetre una senzillesa tan deliciosa com emotiva. Un delicat i carismàtic Nick Robinson broda el personatge central i curiosament té la mateixa edat (disset anys) i el mateix repte que el protagonista de la recent (i memorable) pel·lícula Call Me by Your Name.